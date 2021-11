Rampage Jackson et Shannon Briggs pourraient s’affronter dans un futur match de boxe. L’ancien UFC s’est montré intéressé et a récemment les deux ont eu une réunion animée lors d’une conférence de presse menant au premier événement Triller Triad Combat ce week-end. On pourrait penser qu’ils l’ont fait précisément pour commencer à promouvoir cette confrontation.

