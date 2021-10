Rampant Man City trop pour Brighton malgré la gaffe d’Ederson

Un Manchester City endémique était trop pour Brighton malgré une seconde mi-temps rajeunie qui comportait une gaffe de pénalité d’Ederson.

Ville menaient 3-0 avant la pause et contrôlaient totalement le match. Cependant, les hôtes se sont révélés positifs après le redémarrage et ont retrouvé l’espoir lorsqu’ils se sont convertis sur place. Mais un quatrième but tardif a permis à City de reprendre les trois points au nord.

Graham Potter est passé d’un dos cinq à un dos plat quatre pour le match. Cela a vu Solly March entrer dans l’équipe pour Shane Duffy.

City a apporté deux changements par rapport à sa victoire en milieu de semaine en Ligue des champions. Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez ont laissé la place à Ilkay Gundogan et Gabriel Jesus.

Jack Grealish a fait des vagues sur la gauche au début et a réduit pour Joao Cancelo. L’arrière latéral a tiré au but et Robert Sanchez l’a poussé en corner, qu’il a ensuite réclamé.

Un dégagement miraculeux de la ligne de but a empêché City de prendre l’avantage alors que Lewis Dunk a effectué des acrobaties sur la ligne pour empêcher le tir sauvé de Jesus d’entrer.

Mais le Brighton défendre était loin d’être miraculeux quelques minutes plus tard. Sanchez est allé chercher une balle en boucle avec Jésus et l’a laissée tomber à l’impact. Bernardo Silva a passé la tête à Gundogan qui a tapé dans un filet vide.

Sanchez a fait mieux quand il a sauvé Grealish en tête-à-tête, puis a fait un autre arrêt important pour nier Jésus.

Les hôtes ont fait une incursion en avant alors qu’ils cherchaient à répondre mais ont été pris au dépourvu. Silva s’est enfui et a nourri Grealish, qui a pris une touche avant de faire carré pour Foden pour terminer pour 2-0.

Il était trois heures aussi peu de temps après. Le tir de Grealish a rebondi sur Jesus et l’effort de l’attaquant a dévié Foden et est entré. Sanchez a mis la main dessus mais ce n’était pas suffisant.

Marc Cucurella a fourni aux Seagulls une menace offensive, bien que deux centres aient tous deux été traités par la ligne de fond de City.

À l’approche de la mi-temps, Brighton a failli revenir dans le match. Ederson n’a pas réussi à arrêter le tir de March de manière convaincante et l’a juste réclamé avant qu’il n’entre.

Brighton lumineux après la pause

Une fois que le match a repris, l’équipe locale s’est améliorée et a commencé à poser quelques questions aux champions de Premier League.

Ils ont marqué les corners mais Ederson a tenu bon dans le filet de City.

Le remplaçant Tariq Lamptey a produit un joli mouvement pour contourner Grealish avant de se frayer un chemin vers l’aile droite. Son centre a forcé un corner mais il n’en est rien sorti.

Brighton s’est vu offrir une bouée de sauvetage avec 10 minutes de la fin lorsque Ederson a inutilement abattu les jambes fraîches d’Enock Mwepu.

Un autre remplaçant, Alexis Mac Allister, est intervenu et bien qu’Ederson soit allé dans le bon sens, le ballon a trouvé le fond des filets.

L’équipe locale a poussé mais Mahrez, qui avait remplacé Jesus, en a ajouté un autre dans les arrêts de jeu pour porter le score à 4-1 lorsque le coup de sifflet final a retenti.

LIRE LA SUITE: Tottenham et Man City tiennent des pourparlers initiaux pour signer le défenseur central commandant