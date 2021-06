Ramprasad Sridharan nommé nouveau PDG et directeur général de Benetton India

Ramprasad, qui prend ses nouvelles fonctions le 7 juin, apporte au groupe Benetton une expérience significative dans le secteur de la vente au détail de mode

Le détaillant de vêtements Benetton Group a annoncé la nomination de Ramprasad Sridharan en tant que nouveau PDG et directeur général de Benetton India. Ramprasad remplace Sundeep Chugh, qui a décidé de quitter le poste après avoir été associé au groupe pendant 10 ans. « Benetton Group tient à remercier Sundeep Chugh, qui a décidé de quitter le poste de PDG et directeur général de Benetton India, pour les résultats obtenus au cours de ses 10 années au sein du Groupe. Sundeep a dirigé avec succès l’entreprise au cours de son mandat, une période au cours de laquelle la marque a évolué et a maintenu sa position de leader sur le marché grâce à une approche multicanal, une offre de produits efficace et une stratégie de communication à fort impact », a déclaré la société dans un communiqué officiel. déclaration.

Ramprasad, qui prend ses nouvelles fonctions le 7 juin, apporte au groupe Benetton une expérience significative dans le secteur de la vente au détail de mode, après avoir travaillé pour Reebok India Co., Lerros Fashions India Ltd., Clarks Future Footwear Ltd.India, C&J Clarks International UK et enfin pour C&J Clarks International Singapore, où il a occupé le poste de président Asie du Sud-Est, Australie et Nouvelle-Zélande.

L’Inde – où Benetton est présent depuis 1992 – reste un marché clé pour le Groupe, qui continue de se concentrer sur les activités de e-commerce, l’introduction de nouvelles catégories de produits (comme les montres, grâce à la récente collaboration avec Timex) et développement de produits qui se concentre également sur les chaussures et les vêtements de détente. Cette année, Benetton, qui dispose d’un réseau de plus de 850 points de vente à travers le pays, a ouvert 12 magasins et prévoit d’en ouvrir 30 à 40 autres, a ajouté la société.

