Ramrez vs Taylor: Josh Taylor envoie Jos Carlos Ramrez sur la toile à deux reprises et devient le sixième champion incontesté de l’histoire de la boxe

Josh Taylor bat Jos Ramrez dans un combat pour le titre unifié poids wlter. AP

A partir de ce soir, ils peuvent dire à l’Ecossais Josh Taylor champion incontesté des poids wlter, après avoir battu l’Américain mexicain Jos Carlos Ramrez par décision unanime à Las Vegas, avec deux renversements qui ont fini par balancer la balance pour l’Européen.

Taylor a utilisé deux gros rounds au milieu du combat pour mettre Ramrez au bord du KO, qui a réussi à récupérer et s’est battu jusqu’au bout, mais ce n’était pas assez dans les points, ce qui a donné triple 114-112 pour les Écossais. Les chutes faisaient la différence.

Le moment qui ne vieillit jamais. # Undisputed x @ JoshTaylorBoxerpic.twitter.com / r3NJdBM1Yx ? Top Rank Boxing (@trboxing) 23 mai 2021

Le combat très attendu entre l’Ecossais, invaincu (17-0) et détenteur des ceintures WBA et IBF, et l’Américain mexicain (26-0), qui possède les titres WBO et WBC, a été le combat le plus important attendu. de l’année, et laisse Taylor en tant que deuxième combattant à détenir les quatre titres de 140 livres, après que Terrence Crawford ait battu Julius Indongo pour la première fois en août 2017.

Ramrez n’avait visité le tapis qu’une seule fois dans sa carrière et l’a fait lors de tours consécutifs. Dans le sixième, un pied gauche à bout portant a été le premier retrait, bien que Ramrez ait semblé récupérer sans problèmes majeurs.

NOUS AVONS NOTRE PREMIER KNOCKDOWN! @JoshTaylorBoxer dépose Ramirez dans les premières secondes du Round 6 avec une grosse gauche à l’étage. EN DIRECT MAINTENANT sur ESPN pic.twitter.com/snfwmLkfpW ? Top Rank Boxing (@trboxing) 23 mai 2021

Sinon dans le septième. Un uppercut brutal de Taylor a renversé Ramrez et l’a laissé en très mauvais état, mais il ne restait que quelques secondes dans le tour et l’Américain mexicain s’est relevé et a réussi à survivre, mais il n’était pas le même.

Cet uppercut @JoshTaylorBoxer lors de la ronde 7 a été ressenti dans tout le lieu … #RamirezTaylor | EN DIRECT MAINTENANT sur ESPN pic.twitter.com/wJVRzML7eF ? Top Rank Boxing (@trboxing) 23 mai 2021

Ramrez est allé de l’avant pour le reste du combat, mais Taylor s’est consacré à mettre de la distance et à éviter le KO, qui était le seul moyen de perdre après le double retrait.. Les cartes ont été pressées à la fin, mais l’Ecossais a pris le triomphe.

Scottish Taylor devient le sixième homme à être champion unifié depuis 1988, lorsque l’ère des quatre ceintures a commencé et il est le premier boxeur de cette nationalité à avoir le titre de poker en sa possession.

Bernard Hopkins, poids moyen

Jermain Taylor, poids moyen

Tefimo Lpez, mais léger

Terence Crawford, super léger.

Oleksandr Usyk, poids lourd