Rams GM Les Snead a montré la tasse hilarante après le commerce de Von Miller

Lorsque les Rams de Los Angeles ont échangé contre la star de longue date des Broncos de Denver, Von Miller, la réaction générale a été essentiellement : « LOL, est-ce que les Rams n’ont vraiment pas de choix au repêchage ! » Et ce n’était pas vraiment exagéré.

Les Rams n’ont aucun choix lors des deux premiers tours du repêchage de l’année prochaine. Et à moins qu’il n’y ait d’autres mouvements à venir, il semble que Los Angeles n’aura qu’un choix compensatoire de troisième ronde, un choix de cinquième ronde et quelques choix de septième ronde avec lesquels travailler. Encore une fois, ce n’est pas beaucoup !

Mais il ne semble pas que le directeur général des Rams, Les Snead, soit trop inquiet à ce sujet. En fait, il semble accepter le manque de choix au repêchage. (Remarque : développez le tweet pour voir la photo complète).

Preuve visuelle ! Il a appelé en regardant un film universitaire préparant pour Draft… Aussi… Joyeux anniversaire à sa mère Pam (nous l’appelons Bam), elle reçoit une tasse. Version propre. pic.twitter.com/gt4gKzmArP – KHS (@KaraHenderson) 4 novembre 2021

L’épouse de Snead, Kara Henderson, s’est rendue sur Twitter et a partagé la tasse épique (et NSFW) que leurs enfants ont obtenue pour le directeur général des Rams. C’était une pièce de théâtre sur un mème de Michael Jordan qui avait à la place la photo de Snead et disait: « (Expletive) les sélectionne. »

C’est tellement bon.

Et soyons honnêtes : si ces mouvements amènent les Rams au Super Bowl cette année, Snead ne sera pas trop inquiet à propos d’un repêchage sombre.