Rams va acquérir Von Miller des Broncos dans un commerce à succès avant la date limite

Les Rams de Los Angeles ajoutent un autre joueur de renom à leur liste de stars.

Les Rams finalisent un échange pour acquérir le rusher à huit reprises du Pro Bowl Von Miller des Broncos de Denver, a confirmé l’agent de Miller. Adam Schefter d’ESPN a annoncé que les Broncos recevraient en retour des choix de deuxième et troisième rondes en 2022.

Miller rejoindrait Aaron Donald, triple joueur défensif de l’année de la NFL, pour donner aux Rams l’un des tandems les plus accomplis de l’histoire de la ligue.

Sélectionné avec le choix n ° 2 au repêchage de la NFL 2011 sur Texas A&M, Miller est devenu un phénomène instantané pour les Broncos. Il a été sélectionné comme joueur par excellence du Super Bowl lors de la saison 2015, menant la franchise à son troisième titre avec une victoire sur les Panthers de la Caroline. Il sort en tant que leader de tous les temps de l’organisation en sacs avec 110 ½, un chiffre qui se classe le mieux parmi tous les joueurs actifs.

Miller était inactif pour la victoire des Broncos sur l’équipe de football de Washington dimanche avec une blessure à la cheville.

SUITE: 32 choses que nous avons apprises de la semaine 8 de la saison 2021 de la NFL

GAGNANTS, PERDANTS DE LA SEMAINE NFL 8 : C’était un grand jour pour les QB de sauvegarde

Denver Broncos extérieur secondeur Von Miller (58) contre les Raiders de Las Vegas lors d’un match de football de la NFL, dimanche 17 octobre 2021, à Denver.

Denver a commencé la saison 3-0 et a perdu quatre matchs de suite avant de mettre fin à son dérapage.

Les Rams, quant à eux, sont à égalité pour le meilleur record de la NFL à 7-1 et sont sur le point de faire une autre éclaboussure importante après avoir ajouté le quart-arrière Matthew Stafford et le demi de coin Jalen Ramsey via des échanges ces dernières années.

L’accord serait le deuxième entre les équipes en une semaine, car les Rams ont envoyé le secondeur Kenny Young à Denver lundi dernier.

La date limite des échanges de la NFL est à 16 h HE mardi.

Suivez Michael Middlehurst-Schwartz sur Twitter @MikeMSchwartz.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Commerce de Von Miller: Rams va acquérir la star LB des Broncos dans le cadre d’un accord majeur