Ramsdale révèle la partie la plus difficile de la saga après avoir terminé le transfert d’Arsenal

in

Aaron Ramsdale admet que les spéculations estivales constantes sur son intention de rejoindre Arsenal étaient difficiles à gérer et c’est un soulagement que l’épreuve soit maintenant terminée.

Le joueur de 23 ans était lié aux Gunners depuis un certain temps après qu’il soit devenu évident que Sheffield United serait relégué. De retour à Bramall Lane pour un deuxième séjour l’été dernier, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. L’équipe du South Yorkshire n’a pas pu s’appuyer sur sa solide campagne 2019-2020 et a terminé en bas pour plonger dans le championnat.

Les négociations entre les deux clubs ont duré. Et il semblait que l’accord allait tomber plus tôt ce mois-ci.

Mais c’était annoncé vendredi que l’ancien gardien de but anglais des moins de 21 ans est désormais un Gunner. L’accord valait 24 millions de livres sterling plus 6 millions de livres sterling supplémentaires, avec Ramsdale signer un contrat à long terme.

Le tireur d’élite né à Stoke se joint Martin Odegaard aux Emirats alors qu’Arsenal a obtenu deux signatures le même jour. Le manager Mikel Arteta tente de remodeler son équipe après la débâcle de la saison dernière.

Défenseur Ben Blanc est arrivé de Brighton alors que le milieu de terrain Albert Sambi Lokonga a été acheté à Anderlecht. Arrière Nuno Tavares a quitté Benfica pour le nord de Londres pour gonfler les rangs défensifs.

Ramsdale a maintenant rejoint les nouvelles recrues et il a avoué qu’il n’avait pas été facile de gérer les rumeurs.

Quelle prochaine étape pour Robert Lewandowski – Man City, Liverpool, le Real Madrid ou rester au Bayern Munich ?

« Cela a été difficile », a-t-il déclaré. «Ce n’est jamais facile lorsque vous essayez de vous concentrer sur votre football avec des spéculations en arrière-plan, c’est difficile. Maintenant, je suis là et tout est réglé.

“Cela a été quelques longs jours, mais c’est enfin terminé et maintenant je peux entrer sur le terrain d’entraînement et craquer et, espérons-le, faire ce que je fais le mieux.”

Ramsdale au courant des rumeurs de transfert

Ramsdale faisait partie de l’équipe anglaise de Gareth Southgate qui a atteint la finale de l’Euro 2020. Il n’a pas eu de course car Jordan Pickford reste le numéro un des Trois Lions.

Et il semble que les murmures sur l’intérêt d’Arsenal l’aient suivi en équipe nationale.

“Cela fait un moment, pour être honnête”, a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé quand il a entendu pour la première fois. «Il y avait de la spéculation tout au long de l’Euro et juste des sortes de chuchotements et de choses, alors je n’y ai pas trop pensé.

«Ça s’est accéléré vers la saison de championnat, j’ai joué les deux premiers matchs et au fil du temps, ça a grandi de plus en plus.

“Heureusement, les deux clubs sont parvenus à un accord pour m’amener ici et comme je l’ai déjà dit, je suis absolument ravi.”

LIRE LA SUITE: Tuchel admet l’incertitude d’Arsenal; soutient la star “décisive” de Chelsea