Ramsdale revendique les actions des fans de Leeds United

Aaron Ramsdale a partagé qu’il » riait aux éclats » des abus qu’il subissait de la part des fans de Leeds lors de la victoire d’Arsenal à Elland Road plus tôt ce mois-ci, comme il l’a dit à la chaîne YouTube de Ben Foster.

Le gardien anglais a déclaré que lors de l’échauffement d’avant-match, l’annonceur de Leeds Tannoy a exhorté les fans à « cesser d’abuser du gardien d’Arsenal, s’il vous plaît ».

La signature estivale d’Arsenal ne savait pas s’ils étaient « sérieux » ou « essayaient de m’énerver encore plus ».

Quoi qu’il en soit, c’est l’ancien homme de Sheffield United qui a eu le dernier mot parce qu’Arsenal a fait une émeute et a remporté une victoire 4-1 contre une équipe de Marcelo Bielsa, blessée par les blessures.

Le buteur d’Arsenal pouvait être vu en train de le rendre aux fans de Leeds alors que les buts de ses joueurs rentraient.

Néanmoins, il a partagé à quoi ressemblait cette expérience et comment il l’a simplement pris dans sa foulée.

« Eh bien, soit ils étaient sérieux, soit ils essayaient de me mettre encore plus en colère », a déclaré Ramsdale lors de l’annonce de Tannoy. « En tant que gardiens, nous pensions que c’était eux qui essayaient d’énerver les fans. Préparez-les pour ça.

«Je suis à l’échauffement et je commence un peu. Honnêtement, je chante juste des chansons de Noël à ce stade. Je fais mes décors et entre les deux, je suis assis sur un ballon ou un panneau publicitaire. Il y a quelques personnes sympas qui disent ‘Oh, tu vas bien. Continuez à faire ce que vous faites, mais ne jouez pas trop bien et ça ».

« Puis un geeza, gros geeza et il est comme » bla, bla « et je suis comme » ouais, sonne « . Puis, par-dessus le tannoy, une voix de femme dit : « Les gens de la tribune Est peuvent-ils arrêter d’abuser du gardien d’Arsenal, s’il vous plaît ».

« Ensuite, les fans vont,« waheey. Il va pleurer dans une minute’ et puis tout le monde m’abuse de chien. Et je rigole à gorge déployée pour avoir été maltraité. »

Les réactions de Ramsdale pendant les matchs et le caractère qu’il a affiché entre les bâtons pour Arsenal ont fait de lui une figure populaire auprès des fans.

Même s’il est à peine à Arsenal depuis six mois, certains demandent même qu’il soit le prochain capitaine.

Pierre-Emerick Aubameyang a été déchu de ce rôle et il semble que Ramsdale pourrait être un candidat.

Quoi qu’il en soit, depuis le début de la saison lorsque son transfert a été remis en cause, il a certainement répondu à beaucoup de ses critiques par la manière dont il s’est produit.

