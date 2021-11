Bill Simmons et Van Lathan de The Ringer doublent la récompense à 4 millions de dollars après avoir revu le succès au box-office de Ron Howard en 1996 Ransom, avec Mel Gibson, Rene Russo et Gary Sinise.

Hôtes : Bill Simmons et Van Lathan

Producteur : Craig Horlbeck

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS