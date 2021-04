Rand Paul ⋆ 10z viral

de Natural News:

Le sénateur américain Rand Paul, médecin en exercice, exhorte les Américains à jeter leurs masques faciaux et à brûler leurs passeports vaccinaux.

(Article de Joe Kovacs republié sur WND.com)

«La gauche est devenue complètement folle de COVID», déclare le républicain du Kentucky dans un nouveau discours de collecte de fonds.

«Ils veulent des fermetures imposées par le gouvernement, des mandats de masques, des fermetures d’écoles, des vaccins forcés, et maintenant ils parlent d’un passeport pour les vaccins COVID. C’est absolument inconstitutionnel – sans parler, c’est absurde.

L’ophtalmologiste a écrit:

Tout au long de la crise du COVID, ces radicaux ont embrassé le théâtre, abandonné la science, et plus cela dure, plus ils doublent.

La nouvelle prise de pouvoir se présente sous la forme d’un prétendu «passeport de vaccins» qui déterminerait si vous êtes «AUTORISÉ» à vous engager dans votre vie de tous les jours.

Envie d’aller au magasin? Montrez votre carte de vaccin.

Envie d’aller au restaurant ou à un concert? Avez-vous dit au gouvernement quels vaccins vous aviez?

Vouloir voyager? PAPIERS VACCINS S’IL VOUS PLAÎT.

C’est la pente glissante dont j’ai mis en garde et c’est exactement ce que je me bats pour vaincre à Washington. …

… Cette idée de passeport de ces hypocrites à Washington est tout simplement inacceptable.

N’oublions pas: ce sont les mêmes personnes qui boycottent des États comme la Géorgie pour mettre en œuvre des politiques de bon sens comme l’identification des électeurs.

Laissez-moi vous dire quelque chose… si vous pensez que l’identification de l’électeur est raciste, mais que le passeport vaccinal est très bien, vous avez besoin d’une aide sérieuse pour réfléchir à la politique publique.

Je ne serai jamais en faveur de cette hystérie COVID et je ne soutiendrai jamais un passeport COVID.

Il est temps de dire que ça suffit.

J’exhorte tout le monde à se faire vacciner si vous en avez besoin ou si vous le souhaitez. Et puis j’exhorte tout le monde en Amérique à jeter leurs masques, à exiger que leurs écoles soient ouvertes et à brûler votre passeport vaccinal s’ils essaient de vous le donner.

Le mois dernier, comme l’a rapporté WND, Paul a fustigé le conseiller présidentiel du COVID, le Dr Anthony Fauci, lui demandant quelles études scientifiques il pouvait citer qui indiquaient que les personnes qui ont eu l’infection ou un vaccin propageront le coronavirus.

«Si nous ne propageons pas l’infection, n’est-ce pas juste du théâtre? Vous avez reçu le vaccin et vous portez deux masques, n’est-ce pas juste du théâtre? demanda le sénateur.

“Non. Nous revoilà avec le théâtre. Rendons-nous aux faits », a répondu Fauci.

Paul a également dépeint Fauci comme un philosophe en herbe qui lance des «nobles mensonges».

Il a déclaré à Laura Ingraham de Fox News: «Vous devez vous rappeler que ses mensonges sont de nobles mensonges, Laura. Il ne vous dit pas cela parce que c’est un homme méchant.

