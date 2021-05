La plupart des événements sportifs ayant été annulés pendant une grande partie de l’année écoulée, le public s’est mis à l’écoute d’un nouveau type de combat pour combler le vide: les débats politiques. Et deux adversaires ont rapidement atteint le sommet de leur catégorie de poids – Sen. Rand Paul et le Dr Anthony Fauci.

Les deux se sont jumelés pour de nombreuses rondes dans une querelle représentative de celle que le reste du pays a connue – comment le gouvernement devrait-il réagir au coronavirus?

Dans chacun de ces échanges, les médias grand public et de nombreux autres à gauche se sont précipités pour condamner Rand pour ses opinions et pour soutenir les différentes positions de Fauci. Mais avec le recul de notre côté, nous pouvons maintenant revenir sur ces débats et déterminer laquelle de leurs perspectives l’histoire s’est avérée correcte.

Voici un retour sur certains de leurs moments les plus mémorables sur le ring.

1. Premier tour: écoles

L’été dernier, Rand Paul a scandalisé la gauche en déclarant simplement que les salles de classe devraient rester ouvertes aux élèves des écoles publiques.

«Il y a beaucoup de preuves qui sont vraiment bonnes – de bonnes preuves – que les enfants ne transmettent pas cela – c’est rare – et que les enfants restent en bonne santé, et que oui, nous pouvons ouvrir nos écoles», a-t-il déclaré lors d’une audience du comité.

Fauci était en désaccord avec véhémence, alléguant que les enfants pouvaient propager la maladie aussi facilement que les adultes et préconisant une réglementation fédérale concernant la réouverture des écoles.

Mais à peine six mois plus tard, Fauci chantait l’air de Rand – revenant sur ses commentaires précédents.

«Si vous regardez les données, la propagation parmi les enfants et les enfants n’est pas du tout très grande», a déclaré Fauci. “Pas comme on l’aurait soupçonné.”

Eh bien, Rand Paul soupçonnait.

Pour être clair, la science n’a pas changé au cours de ces six mois. La politique l’a fait. Les données ont toujours montré qu’il était relativement sûr d’envoyer des enfants à l’école.

Gagnant: Rand Paul

2. Deuxième tour: masquage

En mars, les deux médecins ont de nouveau évité, cette fois-ci sur la question de savoir si les Américains devraient ou non continuer à porter des masques après la vaccination.

«Vous dites à tout le monde de porter un masque», a déclaré Paul. «Si nous ne propageons pas l’infection, n’est-ce pas seulement du théâtre? Vous avez le vaccin et vous portez deux masques, n’est-ce pas du théâtre?

«Nous y revoilà avec le théâtre», a répondu Fauci.

Pourtant, le discours officiel sur le masquage des post-vaccins n’a changé que quelques jours plus tard, les politiciens réalisant que leur théâtre de la sécurité décourageait les Américains de prendre le vaccin.

Dans une vidéo, Fauci a pratiquement admis que ses mandats de masque étaient destinés à une émission en déclarant: «Je ne voulais pas avoir l’air de donner des signaux mitigés.

Dr Fauci alors: Le fait de porter un masque après la vaccination n’est pas du «théâtre». Dr Fauci maintenant: Oui, c’était du théâtre. pic.twitter.com/ow5T53ZG7R – Jeunes Américains pour la Liberté (@YALiberty) 18 mai 2021

Gagnant: Rand Paul

3. Troisième tour: Origines COVID

Pendant des mois, il a été tabou de remettre en question l’histoire des origines COVID.

Les Américains ont été informés que le virus avait fait le saut des animaux aux humains naturellement, et les suggestions selon lesquelles le virus provenait d’un laboratoire de Wuhan étudiant l’infection chez les chauves-souris ont été condamnées comme théorie du complot.

Dans leur dernier match, Rand Paul a pressé Fauci sur l’histoire et a exigé plus d’informations sur le financement que les États-Unis ont donné au laboratoire en question.

Dr Fauci, nous ne savons pas si la pandémie a commencé dans un laboratoire de Wuhan ou a évolué naturellement, mais nous devrions vouloir le savoir », a déclaré Paul. «Trois millions de personnes sont mortes de cette pandémie, et cela devrait nous amener à explorer toutes les possibilités.»

«Pour arriver à la vérité, le gouvernement américain devrait admettre que l’Institut de virologie de Wuhan expérimentait pour améliorer la capacité du coronavirus à infecter les humains», a-t-il poursuivi. Paul a ensuite souligné une subvention des National Institutes of Health (NIH), où travaille Fauci, à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

«Sen. Paul, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes entièrement et complètement incorrect », a répondu Fauci. Il a également nié le financement du «gain de recherche» en question.

Mais à la suite de la dispute, l’histoire officielle sur les origines a commencé à faire marche arrière. Les médias ont assoupli leur position et certains ont carrément édité leurs articles précédents condamnant l’histoire.

Certaines des modifications furtives apportées par Vox à son article démystifiant les «théories du complot» selon lesquelles Covid-19 provenait d’une fuite de laboratoire entre sa publication originale en mars 2020 et maintenant. pic.twitter.com/RYxZ2B81mc – Paul Graham (@paulg) 24 mai 2021

Il a également été confirmé que le NIH avait financé des recherches au WIV qui analysaient des spécimens de chauves-souris prélevés dans des grottes en Chine pour étudier leur potentiel d’infection des humains. La subvention a été accordée de manière détournée par le biais d’une organisation à but non lucratif appelée EcoHealth.

Gagnant: Rand Paul

La leçon

Sans aucun doute, le temps a montré que Rand avait le pouce sur le pouls de la science de la maladie, des conséquences involontaires des politiques gouvernementales et de la bonne façon dont le gouvernement devrait équilibrer la santé publique et les libertés civiles.

Pourquoi Rand Paul a-t-il eu le dessus dans chacun de ces tours? Est-ce parce qu’il est tellement plus intelligent? Un meilleur médecin? Peut-être. Mais plus probablement, c’est parce que Rand a suivi plus que la science. Il a suivi ses principes.

La pandémie a créé des temps incertains, et face à de tels événements, beaucoup tentent de jouer à Dieu et de contrôler l’environnement. Ils se tournent vers l’entité la moins susceptible de les protéger, le gouvernement, et font confiance à la planification centrale.

Mais l’histoire se répète et le vieil avertissement de Benjamin Franklin reste plus que jamais d’actualité: «Ceux qui renonceraient à la liberté essentielle pour acheter un peu de sécurité temporaire ne méritent ni liberté ni sécurité.»

Pourquoi ceux qui abandonnent la liberté pour la sécurité se retrouvent-ils avec ni l’un ni l’autre? Parce que la planification centrale du gouvernement ne peut pas assurer la sécurité des gens. Il ne peut pas arrêter les maladies virales plus qu’il ne peut arrêter les tornades. Au mieux, le gouvernement est capable de protéger et de faire respecter les droits naturels, qui devraient toujours être au centre de toute action qu’il entreprend.

En raison du problème des connaissances, les personnes qui travaillent au gouvernement n’auront jamais toutes les informations dont elles auraient besoin pour prendre les meilleures décisions pour 330 millions d’autres personnes. Cet obstacle économique fondamental produit de l’humilité chez les dirigeants avisés qui cherchent à laisser la plupart des décisions entre les mains d’individus ou de gouvernements locaux. Mais les hommes arrogants l’ignorent et croient savoir ce qui est le mieux pour les autres.

Comme cela a été le cas tant d’autres fois dans l’histoire, l’arrogance des planificateurs centraux, comme le Dr Fauci, a aggravé les effets néfastes de la maladie et créé d’innombrables problèmes supplémentaires dans leur sillage.