À gauche : le sénateur Rand Paul (R., Ky.) interroge le directeur du NIAID Anthony Fauci, le 4 novembre 2021. À droite : le directeur du NIAID Anthony Fauci répond au sénateur Rand Paul alors qu’il témoigne devant une audience du Sénat, le 4 novembre 2021. (Fox Business /via YouTube)

Dans un échange animé lors d’une audience au Sénat jeudi, le sénateur républicain Rand Paul a grillé le Dr Fauci sur ses affirmations répétées selon lesquelles le NIH ne finançait pas la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan.

Paul a cité l’admission récente du NIH selon laquelle il avait financé des expériences à Wuhan conçues pour rendre un coronavirus de chauve-souris naturel plus dangereux, et a accusé Fauci de jouer à des jeux sémantiques avec la définition de la recherche sur le « gain de fonction » pour éviter d’admettre qu’il a menti lors de ses apparitions précédentes. devant le comité.

« Vos dénégations persistantes … ne sont pas simplement une tache dans votre réputation mais un danger clair et présent pour le pays et le monde », a déclaré Paul, avant d’exiger que Fauci démissionne de son poste de directeur du NIAID.

« Pourquoi est-ce important? Parce que la recherche sur le gain de fonction, avec des virus créés en laboratoire qui ne se trouvent pas dans la nature, pourrait provoquer une pandémie encore pire la prochaine fois. Nous en souffrons un aujourd’hui qui a une mortalité d’environ un pour cent. Ils expérimentent des virus dont le taux de mortalité se situe entre 15 et 50 %. Oui, notre civilisation pourrait être un risque d’un de ces virus », a poursuivi Paul.

Le sénateur @RandPaul au Dr Fauci : « La prépondérance des preuves indique maintenant que cela vient d’un laboratoire, et ce que vous avez fait, c’est changer la définition sur votre site Web pour essayer de vous couvrir le cul, essentiellement. » pic.twitter.com/6fdOgCWlTW – Mary Margaret Olohan (@MaryMargOlohan) 4 novembre 2021

Il a ajouté que le maintien d’une relation de recherche scientifique basée sur la confiance mutuelle avec la Chine est une entreprise potentiellement dangereuse pour la santé et la sécurité nationales.

« Vous induisez le public en erreur en disant que les virus publiés ne pouvaient pas être COVID. Eh bien, exactement personne ne prétend cela. Personne n’allègue que les virus publiés par les Chinois sont COVID. Ce que nous disons, c’est qu’il s’agissait d’un type de recherche risqué, qu’il était risqué de le partager avec les Chinois et que COVID a peut-être été créé à partir d’un virus non encore révélé », a déclaré Paul.

Les deux se sont ensuite lancés dans un débat sur la sémantique de ce qui constitue la recherche sur le gain de fonction. Paul a réitéré que le processus exposé dans la récente lettre du NIH au Congrès est certainement qualifié de gain de fonction selon la définition couramment utilisée.

« Vous dites que ce n’est pas de la recherche sur le gain de fonction ? », a-t-il demandé.

« Selon le cadre et les directives… », a commencé à dire Fauci, avant que Paul n’intervienne.

« Ce que vous faites, c’est définir le gain de fonction. Vous dites simplement que cela n’existe pas parce que vous avez modifié la définition sur le site Web du NIH. C’est terrible et vous essayez complètement d’échapper au fait que nous devrions faire quelque chose pour essayer d’empêcher une pandémie de fuir d’un laboratoire », a réfuté le sénateur.

En octobre, un haut responsable du NIH a admis dans une lettre que les contribuables américains finançaient la recherche de gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris à Wuhan et a montré qu’EcoHealth Alliance, l’association américaine à but non lucratif qui a acheminé les fonds du NIH au WIV, n’était pas transparente sur le travail qu’il menait.

Le médecin a affirmé à plusieurs reprises que le gain de fonction est une catégorie de recherche très spécialisée qui, par définition, doit impliquer un virus hautement transmissible avec un taux de mortalité élevé, et que des expériences doivent être menées pour « améliorer » intentionnellement cette transmissibilité. Il a fait valoir que la recherche décrite dans la lettre du NIH ne correspond pas à la définition la plus récente du terme de l’agence.

Une proposition de subvention EcoHealth inédite soumise au NIAID, acquise par The Intercept, avait déjà révélé que 599 000 $ de la subvention totale du WIV étaient destinés à des recherches conçues pour rendre les virus plus dangereux et/ou infectieux.

Enfin, Paul a déclaré que la prépondérance des preuves étayait l’hypothèse d’un accident de laboratoire de la pandémie, que Fauci a ensuite réfutée comme auparavant.

