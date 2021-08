Rand Paul dénonce les «autoritaires dangereux et obscènes» qui poussent les listes d’interdiction de vol pour les non vaccinés ⋆ 10z viral

par Paul Joseph Watson, Summit News :

“Tous ces gens sont les mêmes qui ont crié et crié et ont dit” Trump nous conduit à l’autoritarisme. “”

Apparaissant sur Fox News jeudi, le sénateur Rand Paul a averti que les mêmes personnes qui pendant quatre ans ont crié que le président Trump conduisait le pays dans l’autoritarisme ont pris le pouvoir et institué la répression la plus draconienne jamais vue dans l’histoire des États-Unis.

Le sénateur a répondu à un éditorial de Juliette Kayyem, ancienne secrétaire adjointe à la sécurité intérieure sous Obama, qui a sérieusement soutenu que les personnes non vaccinées devraient être interdites de vol.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

« Le CDC dit que vous n’êtes pas censé vous faire vacciner si vous avez été infecté dans les trois mois. Alors qu’allons-nous faire? Dire aux gens qu’ils ne peuvent pas voler pendant trois mois, même selon le CDC ? » questionna Paul.

Décrivant l’idée de listes d’interdiction de vol pour les non vaccinés comme « obscène », Paul a ajouté : « Vous savez que si nous sommes maintenant en désaccord sur nos décisions médicales personnelles avec la gauche, ils vont déclarer que nous sommes des terroristes et que nous ne peut pas voler.

“Cet idiot voudrait que nous ne volions pas pendant trois mois”, a exhorté Paul, se référant à Kayyem.

Paul a poursuivi: «Cela n’a aucun sens. C’est du collectivisme complet, et tous ces gens sont les mêmes qui ont crié et crié et ont dit “Trump nous conduit à l’autoritarisme”. Quoi de plus autoritaire qu’une liste d’interdiction de vol pour les personnes qui ne sont pas d’accord avec vous ? »

Quoi de plus autoritaire que la liste d’interdiction de vol pour les personnes qui ne sont pas d’accord avec vous ? pic.twitter.com/R7sv9imMkJ – Sénateur Rand Paul (@RandPaul) 5 août 2021

Et qui ensuite ? Des personnes interdites par les sociétés de médias sociaux ? Pas de Facebook, pas de mouche. pic.twitter.com/TnP7o81Vkt – Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 5 août 2021

Au cours de l’interview, Paul a repris sa quête pour exposer Anthony Fauci.

“Dr. Fauci doit être loin du gouvernement, loin des conseils, car presque tous ses conseils étaient erronés. Mais certains d’entre eux sont en fait très dangereux », a déclaré le sénateur.

Lire la suite @ Summit.news