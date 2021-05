Rand Paul exhorte Fauci à abandonner la recherche sur le gain de fonction, citant une possible fuite de laboratoire COVID ⋆ 10z viral

Le Dr Anthony Fauci assiste à une audience d’un comité sénatorial sur Capitol Hill à Washington, DC, le 18 mars 2021.

Le sénateur Rand Paul (R., Ky.) A excorié le Dr Anthony Fauci lors d’une audience mardi pour avoir continué à défendre la recherche sur le gain de fonction sur des virus mortels malgré la possibilité que le nouveau coronavirus ait fui d’un laboratoire qui effectuait une telle recherche à Wuhan , Chine.

Paul a demandé au Dr Fauci s’il soutenait toujours le financement des instituts nationaux de la santé pour l’Institut de virologie de Wuhan, où les scientifiques ont effectué des recherches sur le gain de fonction – c’est-à-dire rendant les virus plus infectieux et / ou mortels – sur les coronavirus de chauve-souris. L’EcoHealth Alliance a détourné 600000 dollars de subventions du NIH vers le WIV sous forme de sous-subventions de 2014 à 2019, dans le but d’étudier les coronavirus des chauves-souris.

«Depuis des années, le Dr Ralph Baric, virologue aux États-Unis, collabore avec le Dr Shi Zhengli de l’Institut de virologie de Wuhan, partageant ses découvertes sur la façon de créer des supervirus», a déclaré Paul. «Cette recherche sur le gain de fonction a été financée par les NIH. … Dr Fauci, soutenez-vous toujours le financement du laboratoire des NIH à Wuhan? »

«Sénateur Paul, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes entièrement et complètement faux», a déclaré le Dr Fauci. “[The] Le NIH n’a jamais financé et ne finance pas actuellement la recherche sur l’acquisition de fonctions à l’Institut de virologie de Wuhan.

Le gouvernement américain a estimé que le WIV menait une recherche sur le gain de fonction sous une forme ou une autre, a noté le journaliste Josh Rogin dans Politico en mars. Jamie Metzl, un expert en édition de gènes pour l’Organisation mondiale de la santé, a également noté que le WIV effectuait des recherches sur le gain de fonction.

Quand Paul a demandé si le Dr Fauci soutenait toujours le financement du NIH allant au WIV les années précédentes, le Dr Fauci a répondu qu’il aurait été «irresponsable» de ne pas enquêter sur les virus de chauve-souris en Chine après l’avènement du SRAS en 2002.

«Direz-vous catégoriquement que le COVID-19 n’aurait pas pu se produire par passage en série [a method of creating a virus] dans un laboratoire? Demanda Paul.

“Je n’ai aucun compte rendu de ce que les Chinois ont pu faire et je suis entièrement en faveur de toute enquête plus approfondie sur ce qui s’est passé en Chine”, a déclaré le Dr Fauci. “Cependant, je le répète, le NIH … n’a catégoriquement pas financé le gain de recherche fonctionnelle à mener à l’Institut de virologie de Wuhan.”

Au moins une étude menée au WIV impliquant la «recombinaison» du coronavirus lié au SRAS à partir de chauves-souris cite le NIH comme source de financement, a noté sur Twitter Richard Ebright, professeur de chimie et de biologie chimique au Conseil des gouverneurs à l’Université Rutgers.

La construction de nouveaux coronavirus chimériques liés au SRAS capables d’infecter les cellules humaines et les animaux de laboratoire au WIV (1) a été publiée avec une reconnaissance de la subvention NIH AI110964 (https://t.co/WflZCji8Ku), et (2) a été signalée à NIH sous subvention NIH AI110964 (https://t.co/lRV7MjMhQz) – Richard H.Ebright (@R_H_Ebright) 11 mai 2021

L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, l’institution dirigée par le Dr Fauci, a déclaré qu’il était impossible de savoir si le WIV effectuait des recherches sur le gain de fonction dans des commentaires au Wall Street Journal lundi.

«WIV est une institution chinoise qui, selon nous, dispose de multiples sources de financement. Il est impossible pour nous d’être au courant de toutes leurs activités et ne pouvons pas non plus rendre compte de toutes leurs activités », a déclaré le NIAID. «Nous ne pouvons parler que de notre relation avec eux. Comme indiqué, à aucun moment le NIAID n’a financé la recherche sur le gain de fonction à mener au WIV. »

Fauci est l’un des principaux défenseurs de la recherche sur le gain de fonction et a joué un rôle déterminant dans sa réautorisation au niveau national sous l’administration Trump, après sa suspension par l’administration Obama en 2014 en raison de problèmes de sécurité. Cette année, au milieu de la pandémie, le NIH a proposé d’augmenter considérablement le budget de la recherche sur le gain de fonction malgré la possibilité que le COVID soit le produit d’une telle recherche.

