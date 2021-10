Rand Paul fustige le chef du HHS Xavier Becerra, d’autres pour être «hystériques à propos des non vaccinés»

in

Le sénateur américain Rand Paul, R-Ky., un médecin qui a été testé positif pour le coronavirus en mars 2020, a été un fervent partisan des avantages de l’immunité naturelle qui peuvent provenir de la survie à une infection.

Paul a récemment confronté le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra lors d’une audience à Capitol Hill, appelant Becerra à s’excuser d’avoir prétendument utilisé le terme “terres plates” pour décrire ceux qui ont eu la maladie et s’opposent à la vaccination en raison de leur foi en la nature. immunité.

Le républicain du Kentucky a expliqué sa pensée vendredi soir lors d’une apparition sur “The Ingraham Angle” de Fox News.

SEN des États-Unis. RAND PAUL, R-KY. : Pour ceux d’entre nous qui ont eu la maladie et qui ont survécu, nous sommes plus à risque de ne côtoyer que des personnes vaccinées. Alors ces gens sont hystériques à propos des non vaccinés, c’est en fait le contraire de la vérité.

Les personnes les plus risquées pour l’attraper sont les personnes vaccinées par rapport aux personnes qui ont eu la maladie. Maintenant, il y a des personnes non vaccinées qui n’ont pas eu la maladie et je leur recommande de se faire vacciner volontairement.

Mais le truc, c’est, pensez à tous les médecins, pensez à tous… et les hôpitaux se contentent de dire : « Vous ne valez rien, nous nous débarrassons de vous », à moins que vous ne vous soumettiez à un vaccin.

Mais cela ne va pas avec la science. La science montre en fait une plus grande immunité si vous avez eu la maladie que si vous venez simplement d’être vacciné.

