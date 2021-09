Rand Paul: la distribution d’anticorps contre le coronavirus pourrait être bloquée par le socialisme, d’autres «raisons politiques»

Le sénateur américain Rand Paul, R-Ky., un médecin qui a critiqué ouvertement les politiques et les positions des démocrates concernant le coronavirus, est apparu sur « Hannity » vendredi soir où il a discuté de la distribution problématique aux États-Unis d’anticorps monoclonaux qui pourraient aider protéger les Américains contre le virus.

Paul a suggéré qu’avec les démocrates qui dirigent Washington, les anticorps potentiellement salvateurs pourraient être distribués selon la pensée socialiste plutôt que selon un plan capitaliste qui met l’accent sur les concepts de base de l’offre et de la demande.

LES ÉTATS AVERTISSENT DE LA PÉNURIE DE MÉDICAMENTS ANTICORPS COVID-19

SEN des États-Unis. RAND PAUL, R-KY : [You have to] réalisez que c’est la différence entre la médecine socialisée et le capitalisme. Sous le capitalisme, quand il y a une demande accrue – et la Floride a augmenté la demande en ce moment – vous augmentez l’offre. L’offre correspond à la demande dans le capitalisme.

Dans le socialisme, vous avez des raisons politiques. Il se pourrait donc qu’ils pensent qu’il y a plus de gens déplorables en Floride – plus de républicains ou plus de non-vaccinés non lavés. Et donc les décisions seront prises pour des raisons politiques.

Mais s’il s’agissait de capitalisme, et que cela se répandait sur le marché, les entreprises augmenteraient leur production et elles seraient distribuées là où elles sont nécessaires. C’est salvateur.

Nous devons également modifier les recommandations provenant de Fauci et du CDC, permettre aux gens de le prendre en tant que patient hospitalisé. Vous pouvez être un patient hospitalisé avec une oxygénation relativement bonne – parlant, pas encore sous ventilateur – mais ils ne vous le donneront pas si vous avez plus de 10 jours de symptômes ou si vous êtes un patient hospitalisé.

Vous pourriez avoir quatre jours de symptômes, être hospitalisé. vous répondez toujours aux critères en ce qui concerne les symptômes, mais une fois que vous franchissez le seuil de l’urgence à l’hôpital, ils vous refusent le traitement.

Il se passe beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de vies pourraient être sauvées si nous permettons l’utilisation des anticorps monoclonaux.

REGARDEZ LA VIDÉO COMPLÈTE CI-DESSOUS :