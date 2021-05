Rand Paul menacé après que des gens de gauche aient acclamé la violence contre lui – RedState ⋆ .

Au cours du week-end, le sénateur Rand Paul (R-KY) a déclaré qu’il ne se faisait pas vacciner car il avait déjà le coronavirus de Wuhan et avait donc une immunité naturelle contre le virus.

Paul est médecin. C’est un chirurgien des yeux, donc il peut certainement prendre une décision éclairée pour lui-même. Mais la gauche a fait volte-face.

Des gens de gauche qui ne semblaient pas comprendre le concept d’immunité naturelle l’ont attaqué, suggérant qu’il était «anti-vaccin», alors que ce n’est pas du tout ce qu’il a dit. Ils étaient tellement en colère qu’il n’osait pas se faire vacciner qu’ils ont applaudi son voisin. Ce faisant, ils encourageaient Paul à être agressé. Son voisin, René Boucher, a attaqué Paul, lui cassant six de ses côtes et lui causant de graves lésions pulmonaires. Paul a même dû se faire enlever une partie de son poumon. Boucher a plaidé coupable d’avoir agressé un membre du Congrès.

Voici un échantillon de certains des commentaires, y compris du chanteur égaré des années 80, Richard Marx.

Je le répète: si jamais je rencontre le voisin de Rand Paul, je vais le serrer dans mes bras et lui acheter autant de boissons qu’il peut en consommer. – Richard Marx (@richardmarx) 23 mai 2021

De ce ridicule prétendu républicain:

Si courageux… Un tel leader… si viril… Rand Paul: “ Je ne me fais pas vacciner ” https://t.co/4bVulvSgnA – Adam Kinzinger (@AdamKinzinger) 23 mai 2021

Lincoln Project skeezix Reed Galen (ne ressemble pas à cette tentative de changement de nom car le projet Franklin va être très civil).

Le voisin de @ RandPaul a plus de sens chaque jour. https://t.co/fdLBx2Bw7G – Reed Galen (@reedgalen) 23 mai 2021

Encourager la violence contre Paul est tout simplement méprisable et toutes les personnes qui ont adopté cette tactique devraient avoir honte. S’ils avaient des consciences, ce dont je doute.

Alors, que s’est-il passé après que les gens ont applaudi à la violence contre Paul ce week-end?

Paul a reçu aujourd’hui un colis suspect contenant de la poudre blanche. Il fait actuellement l’objet d’une enquête de la part des autorités, notamment du FBI et de la police du Capitole, pour déterminer s’il s’agit d’une substance nocive, selon un conseiller principal de Paul.

«Je prends ces menaces extrêmement au sérieux», a déclaré Paul dans un communiqué. «En tant que cible répétée de violence, il est répréhensible que Twitter permette aux célébrités de la C-list d’encourager la violence contre moi et ma famille. Ce week-end, Richard Marx a appelé à la violence contre moi et maintenant nous recevons cette lettre remplie de poudre.

L’année dernière, Christine Pelosi, la fille de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, a également encouragé la violence contre Paul, affirmant que son voisin avait «raison». Twitter l’a alors suspendue, bien qu’il n’ait pas pris de mesures contre les nombreuses personnes qui ont fait référence au voisin de Paul ce week-end.

Rand Paul sait ce que c’est que d’être attaqué ou menacé par des gens de gauche. Non seulement il a été attaqué par son voisin, mais il était également l’une des personnes abattues par un Bernie Bro lors de l’attaque contre la pratique de baseball du GOP. En plus de cela, il a également été bousculé et menacé l’année dernière par une foule de BLM au cours de l’été. Il semble certainement être un paratonnerre pour la haine de gauche.