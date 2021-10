Randall Emmett et Lala Kent officiellement séparés

Lala Kent et Randall Emmett sont officiellement terminés – et cette fois, il semble que la pause va durer … car les fiançailles ont été annulées des deux côtés.

Des sources familières avec la situation disent à TMZ … les stars de «Vaderpump Rules» se séparent, ceci après de nombreuses spéculations selon lesquelles elles étaient dans des eaux agitées ces derniers temps. On nous dit que Lala a complètement quitté leur maison … et il n’y a aucun espoir de réconciliation.

Nos sources nous disent que Randall se concentre maintenant sur s’occuper de leur fille, océan, qui est né plus tôt cette année… ainsi que ses deux autres enfants.

TMZ a cassé l’histoire … Randall et Lala travaillaient sur sauver leurs fiançailles après des rumeurs et des accusations de tricherie (de la part de Randall). Il est clair que ces efforts n’ont pas été réalisés – ce que Lala elle-même a semblé signaler lorsque nous l’avons récemment sortie en public.

Elle ne portait pas sa bague de fiançailles à l’époque … et n’était pas si bavarde non plus. S’ils étaient effectivement en train de résoudre le problème, elle n’avait certainement pas l’air de quelqu’un qui était dans le coup.

Quoi qu’il en soit, c’est une triste fin pour leur relation – ils sont ensemble depuis plusieurs années maintenant… et fiancés pour 3 d’entre eux. Il a sauté la question en 2018 en grande pompe – demander sa main en mariage dans un club, rien de moins. Leur relation a été largement couverte dans l’émission.

S’ils s’étaient réellement mariés… cela aurait été le deuxième mariage de Randall et le premier de Lala. Il était auparavant marié à Ambyr Childers, dont il a divorcé en 2017.

En parlant de Childers, il y a un rapport affirmant que Randall cherche à lui baisser la pension alimentaire pour enfants – et qu’il veut une ordonnance l’obligeant à maintenir un solde minimum de 50 000 $. L’avocat de Randall a déclaré à TMZ … ce n’est pas qu’il souhaite une diminution de la pension alimentaire pour enfants, mais que Childers a demandé qu’elle soit augmentée … ce qui a été récemment démenti par un juge.

On nous dit également que la raison pour laquelle Randall voulait que le compte de 50 000 $ soit ouvert est parce que l’argent – ​​qui est censé être destiné aux dépenses non liées aux frais de scolarité de leurs enfants – aurait été dépensé ailleurs, pour des choses comme les voitures et les vacances. .