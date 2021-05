Randall Flagg d’Alexander Skarsgard pourrait-il continuer à vivre dans les futures adaptations de Stephen King? Le showrunner du stand a des pensées

Sous de nombreux noms au fil des ans, Randall Flagg a une portée et une influence apparemment sans cesse croissante dans la fiction de Stephen King. Il a fait ses débuts en tant qu’essence du mal dans The Stand en 1978, et a été développé par la suite à travers la série Dark Tower et The Eyes Of The Dragon de 1987, mais sa présence a été ressentie bien au-delà de ces histoires dans la bibliographie de King. Et en raison de la nature du multivers et de sa relation avec lui, c’est un personnage qui, à certains égards, dicte son propre canon – donc Alexander Skarsgard pourrait facilement reprendre le rôle et opérer dans un genre d’histoire complètement différent de l’épopée post-apocalypse.