Randall Goosby annonce son premier album ‘Roots’

Le violoniste étoile montante Randall Goosby, un protégé d’Itzhak Perlman, a annoncé qu’il sortira son premier album Roots, une exploration de la musique écrite par des compositeurs noirs et inspirée de la culture noire américaine, le 25 juin 2021. Roots est un hommage aux pionniers. musiciens qui ont ouvert la voie à Randall Goosby et à sa génération de jeunes artistes, et se tournent vers l’avenir, en commençant par une œuvre spécialement commandée par le jeune compositeur Xavier Dubois Foley.

Randall Goosby a déclaré: «Je suis très reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager cet album à un moment aussi charnière de l’histoire. Cela a été une année de division et d’isolement pour tant de personnes – j’espère que cette musique inspirera non seulement le genre de curiosité et de créativité qui rassemble les gens, mais aussi la réflexion, la compréhension et la compassion dont nous avons désespérément besoin pour aller de l’avant.

«Beaucoup de ces compositeurs afro-américains – William Grant Still, Florence Price, Coleridge-Taylor Perkinson – ont dû naviguer dans la société à une époque où le racisme, les préjugés et la ségrégation étaient monnaie courante. Aujourd’hui, des artistes comme moi, et d’autres jeunes artistes de couleur, apprécient davantage un sentiment de liberté et de confiance en poursuivant une carrière dans la musique classique.

Comprend des enregistrements de musique de première mondiale de Florence Price

Randall Goosby’s Roots comprend des enregistrements de musique en première mondiale de Florence Price (1887 – 1953) qui est entrée dans l’histoire en tant que première femme afro-américaine à avoir sa musique interprétée par un grand orchestre américain en 1933. Les manuscrits de 2009 de la musique de Price ont été redécouverts. Roots présente deux «Fantasies», enregistrés commercialement pour la première fois, et «Adoration», enregistré au violon pour la première fois.

Maud Powell (1867 – 1920) a été l’une des premières violonistes américaines de renommée internationale et elle a défendu la musique écrite et interprétée par des femmes et des compositeurs noirs. Roots présente son arrangement, pour piano et violon, du Spiritual «Deep River» de Samuel Coleridge-Taylor.

Coleridge-Taylor Perkinson (1932 – 2004) a dédié ses «Blue / s Forms», inclus sur Roots, au violoniste afro-américain Sanford Allen, le premier membre noir du New York Philharmonic, qui est un ami proche et un mentor de Randall Goosby. Les transcriptions virtuoses pour violon de Jascha Heifetz de Porgy and Bess de George Gershwin (1898-1937) sont également présentées.

William Grant Still (1895-1978) fut le premier compositeur américain à faire produire un opéra au NY City Opera. Randall Goosby a inclus sa “ Suite pour violon et piano ”, composée en 1943, qui a été inspirée par trois sculptures d’artistes notables associés à la Renaissance de Harlem des années 1910-30.

Roots présente également la “ Sonatine ” du compositeur tchèque Antonín Dvořák (1841-1904), composée à l’automne 1893 alors que le compositeur séjournait à New York, qui est fortement influencée par les mélodies amérindiennes et les spirituels noirs.

Randall Goosby a expliqué: «Sans ces compositeurs, ces artistes et cette musique, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd’hui. Cet enregistrement est un hommage à leur vie et à leurs expériences, ainsi qu’à leur dévouement à créer cet art que nous aimons tous.

A propos de Randall Goosby

Le père de Randall Goosby est afro-américain et sa mère est coréenne. Il a commencé à se pencher sur le violon à l’âge de sept ans et il a fait des voyages réguliers de son domicile à Memphis, Tennessee à New York, où Itzhak Perlman avait organisé une bourse complète pour étudier avec lui à Juilliard. Les débuts en concerto de Goosby avec la Jacksonville Symphony à l’âge de neuf ans ont été suivis, à treize ans, avec le New York Philharmonic lors d’un Young People’s Concert et avec le Cleveland Orchestra où sa performance a été saluée pour «un degré étonnant de maturité musicale» (Cleveland Plain Dealer). En plus de son calendrier de performances exigeant, Randall Goosby partage son amour de la musique à travers des programmes d’engagement communautaire à travers les États-Unis.

Randall Goosby's Roots sortira le 25 juin 2021

