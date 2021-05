Randi Weingarten approuve la conspiration de Rebekah Jones en Floride ⋆ .

Le président de la Fédération américaine des enseignants, Randi Weingarten, prend la parole lors d’une conférence de presse sur Capitol Hill à Washington, DC, le 1er novembre 2017 (Crédit: Aaron P. Bernstein / .)

Le chef de l’un des plus grands syndicats d’enseignants aux États-Unis souscrit à la théorie du complot démystifiée selon laquelle la Floride a manipulé ses données COVID-19 pour protéger la réputation de l’administration DeSantis.

Dans un échange de messages directs sur Twitter avec le journaliste Samuel Bravo en mars, Randi Weingarten, responsable de la Fédération américaine des enseignants, a approuvé la théorie selon laquelle Rebekah Jones avait été licenciée de son poste de responsable du tableau de bord du département de la santé l’année dernière parce qu’elle avait refusé de baisser artificiellement les décès COVID signalés par l’État.

Charles Cooke de National Review a noté que Jones, qui n’avait jamais eu accès aux données brutes de l’État en premier lieu, a depuis fait marche arrière et affirme maintenant qu’on ne lui a jamais demandé de modifier les données.

«La personne qui a organisé les données pour COVID était Rebekah Jones», a écrit Weingarten dans une série de messages directs à Bravo. Weingarten a écrit que Jones avait été renvoyée du département de la santé de Floride parce qu’elle «avait dit la vérité».

«Si je comprends bien, elle a été transparente sur les affaires Covid et elle a été licenciée. Puis elle a continué en privé et son ordinateur a été saisi lors d’une descente de police », a déclaré Weingarten.

Weingarten a allégué que la Floride pourrait cacher des cas après que Bravo l’ait contestée concernant la position de l’AFT sur les fermetures d’écoles pendant la pandémie de coronavirus. Bravo a noté que les écoles de Floride étaient ouvertes depuis septembre 2020 et que le nombre de cas de coronavirus dans l’État était similaire à celui de la Californie, où de nombreuses écoles étaient toujours fermées.

«Votre argument est que, si la Floride avait signalé avec précision leurs cas, cela aurait démontré que leurs chiffres sont en réalité pires que ceux de la Californie. Est-ce exact?” Bravo a demandé à Weingarten.

Weingarten a répondu qu’elle et l’AFT “ne savent pas mais nous pensons que cela pourrait être aussi grave.”

Invitée à commenter son échange avec Bravo, Weingarten a déclaré à National Review que les affirmations de Jones étaient étayées par des courriels internes.

«L’affilié PBS de Gainesville, WUFT, a un bon document d’information sur Jones… qui comprend des informations sur les raisons pour lesquelles ses détracteurs la considèrent comme peu fiable, ainsi que des informations sur ses affirmations originales et le retour de bâton à ces affirmations», a écrit Weingarten dans un message direct sur Twitter. “L’article note que les courriels, obtenus par demande de la FOIA, semblent étayer ses affirmations.”

Weingarten semblait faire référence à une histoire de WUFT intitulée «Rebekah Jones et les conséquences de la dénonciation». Selon l’article, les «e-mails internes» «confirment que [Jones’s] Les supérieurs lui ont demandé de supprimer les données brutes du tableau de bord »à la suite d’informations selon lesquelles le coronavirus circulait en Floride en janvier 2020. Cependant, les supérieurs de Jones lui ont dit de supprimer ces données parce qu’elle avait bâclé la présentation, et les données ont été téléchargées sur le tableau de bord le lendemain. , non dissimulé comme Jones l’a allégué.

Les archives publiques soutiennent l’affirmation de l’administration DeSantis selon laquelle Jones a en fait été licencié pour des problèmes de performance, comme Jared Moskowitz, un démocrate progressiste qui dirige la division Floride de la gestion des urgences, l’a soutenu pendant une bonne partie d’un an. Mais cela n’a pas empêché d’éminents démocrates de Floride, y compris Charlie Crist et Nikki Fried, et des médias tels que MSNBC de parrotter ses mensonges.

Weingarten et l’AFT ont fait pression pour que les écoles restent fermées tout au long de l’année scolaire écoulée, affirmant que l’apprentissage en personne entraînerait une augmentation de la transmission communautaire, bien que des données tirées de la Floride et d’autres pays qui ont rouvert les écoles à l’automne suggèrent que les écoles ne le font pas. contribuer de manière significative à la propagation du virus.

