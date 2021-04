Randle laisse Sion frissonnant

Au Madison Square Garden, deux équipes similaires se sont rencontrées, qui sont en même temps aux antipodes. D’une part, les deux sont dans une partie similaire du projet, ils ont une jeune équipe, deux entraîneurs recrues et des attentes élevées pour l’avenir immédiat, mais aussi pour un cadeau qui demande toujours des résultats. De l’autre, les résultats ne sont pas du tout similaires, une franchise étant l’une des sensations de la saison et l’autre décevante. La crise gargantuesque des Knicks a été étouffée dans l’œuf par Tom Thibodeau, un coach qui a reçu beaucoup de critiques mais dont la réputation interne est irréprochable, pour le travail, les méthodes et l’effort. Face aux fans, il n’a jamais été vu avec un intérêt particulier, que ce soit à cause de sa froideur ou de ses manies, typiques d’une autre époque. Mais il a montré que même s’il n’est peut-être pas idéal pour gagner une bague, peut sortir une équipe de nulle part et générer un discours qui suivra des jeunes sauvages et enhardis, qui forment un groupe hétérogène qui s’unit autour d’une cause commune.

La crise des pélicans est celle qui ne prend pas fin. En l’an II après Anthony Davis, la franchise ne trouve pas en Stan Van Gundy ce qu’elle n’avait pas avec Alvin Gentry, limogé l’été dernier après une saison où on attendait beaucoup et rien n’a été réalisé. Van Gundy, frère aîné de Jeff aux poings serrés, un avare très chanceux, simple imitateur qui a démontré dans les microphones TNT une capacité inattendue qu’il n’a jamais montrée sur les bancs, a également été précédé d’une grande réputation, externe et interne. Il est venu très près de terminer l’une des plus grandes éruptions cutanées de l’histoire quand il a placé Dwight Howard’s Magic dans la finale de 2009 après une leçon tactique sans précédent dans le dernier tour de la Conférence Est contre les LeBron Cavaliers. Après cela, les choses ne se sont pas bien passées dans les Pistons, où il a rassemblé sans succès des bancs et des bureaux, et a quitté la NBA sans terminer la dernière de ses cinq années de son contrat lucratif ne pas revenir, quelque chose qu’il a fait au dégoût de sa femme et après avoir juré et parjure que le projet qui se terminait si mal à Detroit allait être son dernier boulot sur le banc.

Stan et Thibodeau sont deux formateurs à l’ancienne, l’un avec plus de créativité et l’autre avec des idées fixes et immuables. Mais la chance à son retour a été radicalement opposée: le onzième Pélicans de l’Ouest, avec un record de 25-31 et déjà 2,5 matchs pour les Spurs, une équipe avec une équipe incroyablement pire qu’eux. Les Knicks, de façon inattendue, sont cinquièmes derrière l’Est, ils jouent comme jamais auparavant, ils gagnent comme s’ils étaient au 20e siècle et non au 21e et ils sont à un match des Celtics, en cinquième position. Et ils mettent un terrain entre les deux avec ce play-in auquel personne ne veut jouer: ils ont 1,5 matchs sur le Heat après avoir battu des pélicans qui ont été les mêmes que dans le reste de la saison. Une équipe avec des osiers mais incapable de fermer un match, qui a mis la terre au milieu avec deux lancers francs de Bledsoe qui les a mis trois avec 7,8 secondes à faire. Mais ils n’ont ni été en mesure de défendre la passe d’un incroyable Derrick Rose à Reggie Bullock pour un triple qui a forcé le temps supplémentaire, ni de le préciser dans le dernier jeu du temps réglementaire. Ni phrase dans l’extension, bien sûr.

On pourrait dire qu’au niveau individuel, Zion a remporté le match contre Randle, la star des Knicks. Le premier a réalisé 34 points, 9 rebonds et 5 passes décisives; le second, 33 + 5 + 10 … avec 5 interceptions. Randle a eu une mauvaise journée de tournage (11 sur 28), mais il a retrouvé ses coéquipiers et a réussi à sympathiser avec une Rose exceptionnelle: 23 + 3 + 5 du banc, contestant les minutes clés. Randle a joué 47 minutes dans le jeu des 53 possibles (Thibodeau et ses affaires) et a été à l’épreuve du feu, comme son entraîneur l’aime. Bullock a fait le triple qui a forcé le temps supplémentaire et 15 points. Et chez les Pélicans, un peu de tout et beaucoup de rien: 19 d’un mauvais Ingram dans le tir (6 sur 18), 10 + 14 de Steve Adams, 22 de Bledsoe … et le sentiment, de plus en plus latent, que la saison les quitte sans pouvoir ou savoir faire quoi que ce soit pour l’éviter. L’avenir sera pour eux, mais l’impatience grandit, tout comme la nécessité pour les choses de prendre un nouveau cap. Quelque chose qui se passe, au fait, chez les Knicks. Qui dirait.