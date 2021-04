‘Random Act of Journalism’ par NBC sur les nombres de virus – RedState ⋆ .

On dirait que The Today Show a peut-être commis ce que Rush Limbaugh appelait un «acte de journalisme aléatoire», comme le rapporte Townhall.

Ils ont fait un article en se demandant pourquoi certains des États avec les restrictions les plus strictes du pays, comme le Michigan et New York, connaissaient maintenant des flambées du coronavirus de Wuhan tandis que les endroits qui ont supprimé les restrictions et abandonné les mandats, comme le Texas et l’Arkansas, avaient des cas en baisse. ?

Certains États avec des règles plus strictes voient maintenant des augmentations dans les cas de COVID-19, tandis que de nombreux autres qui se sont précipités pour rouvrir connaissent des baisses importantes. Les chiffres ont des experts qui se grattent la tête. @SamBrockNBC a les détails. pic.twitter.com/2uTTgb3dxG – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 8 avril 2021

Maintenant, bien qu’ils aient soulevé une bonne question, ils ne sont pas parvenus à une conclusion claire.

Ils ont émis l’hypothèse que c’était peut-être moins éprouvant dans les États du sud. Le problème avec cet argument est que si cela était vrai, les hospitalisations et les décès augmenteraient également et cela ne semble pas être le cas. Par exemple, au Texas, le gouverneur Greg Abbott a signalé que les décès et les hospitalisations continuaient de baisser.

Aujourd’hui, le Texas a signalé un plus bas depuis 10 mois du nombre de Texans testés positifs pour Covid. Nous avons signalé 3 décès liés à Covid. C’est le 2e plus bas en plus d’un an. Et les hospitalisations ont de nouveau diminué pour atteindre un creux de près de 10 mois. Plus de 250 000 Texans ont obtenu un coup de feu Covid. – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 6 avril 2021

Ils ont également émis l’hypothèse que les plus jeunes peuvent aller dans des endroits comme Miami et le ramener ensuite. Mais cela semble également une conclusion étrange, car ils disent que les chiffres à Miami n’ont que légèrement augmenté. La légère augmentation pourrait être le comportement des vacances de printemps. Mais alors, si les gens «le ramènent», pourquoi les chiffres ne seraient-ils pas plus élevés dans Miami sans restriction que dans les zones encore restreintes vers lesquelles ils retournaient?

Ils ont parlé de variantes comme la souche britannique du Michigan et du Minnesota. Mais ils notent que la Floride a également la souche britannique mais n’a pas connu le même degré de pic que les États en pleine expansion.

NBC a noté quand ils ont découvert ce phénomène que ce sont les personnes de moins de 60 ans qui représentaient la majorité des nouveaux cas. C’est peut-être en partie à cause des efforts concentrés pour vacciner les personnes âgées plus âgées et plus à risque.

Mais les médecins disent que les patients qui demandent des soins cette fois-ci sont plus jeunes et, notamment, pas aussi malades. À New York, où les cas sont en augmentation, certains patients de Covid-19 doivent encore être hospitalisés, mais le nombre de ces patients est loin des niveaux «astronomiques» d’il y a un an, a déclaré le Dr Frederick Davis, président associé de médecine d’urgence à Hôpital juif de Long Island de Northwell Health. Maintenant, dit Davis, les cas de Covid-19 sont pour la plupart bénins. «Les cas que nous voyons sont les groupes plus jeunes qui ne sont probablement pas encore éligibles aux vaccins», a déclaré Davis.

En d’autres termes, même si les cas peuvent augmenter dans certains de ces domaines, ils concernent des personnes plus jeunes et les cas sont plus légers. Plus doux est une bonne chose.

Le Texas n’a pas levé les restrictions dans le vide, il ne l’a fait qu’après avoir vu le nombre d’hospitalisations et de décès continuer à baisser et depuis la levée des restrictions il y a un mois, il n’y a pas eu de remontée.

Maintenant, la Géorgie est la prochaine à s’ouvrir. L’État a enregistré en moyenne moins de 1 400 nouveaux cas détectés ces derniers jours, le niveau le plus bas depuis juin dernier.