Random: Animal Crossing: les joueurs de New Horizons construisent des emplacements emblématiques de Zelda dans le jeu

Comment pouvons-nous invoquer des nouvelles sur Breath of the Wild 2? La dernière chose que nous avons entendue était une fenêtre de sortie 2022, qui ressemblera probablement plus à la « fin de 2022 » que dans un avenir proche. Pourtant, les rumeurs tourbillonnent. Cela aiderait-il de commencer à le recréer dans un autre jeu, peut-être ?

C’est ce que quelques joueurs et designers d’Animal Crossing: New Horizons ont fait avec la nouvelle mise à jour 2.0 et tout son mobilier, qui comprend un décor beaucoup plus grand comme le mur du château et les arches en ruine, ainsi que de nouveaux objets qui peuvent avoir des applications intéressantes.

Par exemple, vous avez peut-être remarqué que certains des gyroïdes ressemblent un peu aux Koroks de Breath of the Wild :

obsédé par ces gyroïdes qui ressemblent à des petits koroks ♡ #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/Uw4FbtJpY0— sammiey (@sammieysnorlax) 6 novembre 2021

Combinez le gyroïde/Koroks avec un cube de lampe repensé et les nouvelles statues de mousse rougeoyante, et vous pouvez même créer vous-même des puzzles soignés :

Je suis amoureux des bricolages de statues de mousse rougeoyante !!!! Voici mon puzzle Akkala Korok !#acnh #ACNHDesign #ACNHUpdate pic.twitter.com/PqujQ00n8F— NaydinfarCrossing (@naydinfar) 23 novembre 2021

Plus de motifs de cubes lumineux : ajout de Zelda ! Blocs de puzzle Korok et pierres hurlantes. (Ceux-ci correspondent à une conception de chemin plus ancienne que j’ai téléchargée.) #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/P9nXguDFBL— Teaforce 🎨 Steph (@Teaforce_Steph) 15 novembre 2021

Et si vous possédez déjà quelques cubes de lampe, vous pouvez les transformer en (l’une des) bombes BOTW de Link :

Si vous aimez l’idée de transformer toute votre île en un sanctuaire pour Zelda, vous devrez suivre naydinfarcrossing et ACNH.Hylia sur Instagram, qui consacrent tous deux leurs jeux Animal Crossing: New Horizons à la poursuite de Zelda-fiing leurs villes.

Bois perdus Île de Mekar Camp de Bokoblin La cantine noble Ville de Gerudo Le pont de la maison d’Hylia Impa

MAISON IMPAS 🎋

~Mon nouveau village Cocorico~ IG NaydinfarCrossing🎋

No Reposts, path by @tobimorieko #acnh #ACNHDesigns #Zelda #animalcrossing #botw #ACNHUpdate pic.twitter.com/574LudxStH – NaydinfarCrossing (@naydinfar) 6 novembre 2021

Avez-vous été inspiré par l’une de ces constructions? Ou êtes-vous content de votre ville telle quelle ? Faites le nous savoir dans les commentaires!