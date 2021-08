Random: Reggie (Kind Of) révèle le personnage secret dans son œuvre d’art signée Retro Studios

in

Image : @Reggie

À peu près au même moment où Reggie Fils-Aimé a quitté son rôle de Nintendo of America, il a montré quelques cadeaux qu’il avait reçus de ses collègues ainsi que des studios de la société.

Un cadeau qui a généré beaucoup de spéculations en ligne (à l’époque) était une œuvre d’art signée et encadrée de Retro Studios. Nous avons même publié une histoire à ce sujet à l’époque. Dans ce document, Reggie est entouré de personnages des jeux de Retro. Cependant, l’un est caché derrière une statue de Mario et il ressemble un peu à un robot.

Si vous vous posez la question, Reggie a maintenant expliqué ce que c’est lors d’une collecte de fonds spéciale AMA (Ask Me Anything). Voici ce qu’il avait à dire, avec l’aimable autorisation de GameXplain :

“Il a dit que cela ne montrerait pas le portrait, mais il a dit que ce personnage était un dessin personnel et sentimental d’un personnage que l’équipe de Retro Studios a fait pour lui. Et le président de Retro, Michael Kelbaugh – qui est un bon ami de Reggie, lui a fait promettre de ne le montrer à personne parce qu’il y avait une histoire intérieure sur laquelle il s’est engagé à garder le secret.

“Reggie confirme qu’il a mis cette statue de Mario là exprès parce qu’il ne voulait pas que quiconque sache ce qu’était ce personnage.”

Donc, maintenant, nous savons en quelque sorte ce qu’il y avait derrière la statue, nous supposons? Une sorte de dessin “personnel, sentimental”…

Des idées de ce que cela pourrait être ? Toujours espérer que nous pourrions le voir un jour? Laissez vos pensées ci-dessous.