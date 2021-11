Random: Tetris: L’annonce du port d’attache du Grand Maître révélée par un retard d’annonce

Image : Akira / The Tetris Company

Tetris : Le Grand Maître est une série de jeux Tetris vraiment difficiles développés pour les salles d’arcade par la société japonaise Arika – et il semble qu’ils arrivent enfin sur les consoles de salon.

La nouvelle est tombée à la suite d’un tweet du vice-président d’Arika, Ichiro Mihara, qui a déclaré que l’annonce officielle des ports était censée avoir lieu aujourd’hui, mais qu’elle « a dû être refusée pour des raisons indépendantes de notre volonté ». Donc fondamentalement, le retard de l’annonce est l’annonce.

Mihara ajoute qu’Arika a envisagé une toute nouvelle entrée Grand Master, mais ajoute que le concédant de licence – The Tetris Company, supposons-nous – « l’a rendue conditionnelle au succès de ces ports ».

Inspiré par la version arcade de Sega de Tetris ainsi que par le fan-made Shimizu Tetris, la série d’Arika se concentre sur l’obtention d’un score élevé via un système de classement spécial. Le premier jeu est sorti dans les salles d’arcade japonaises en 1998 et a été suivi par Tetris : L’Absolu – Le Grand Maître 2 en octobre 2000 et Tetris : Le Grand Maître 3 – Terror-Instinct en mars 2005. La seule version console à ce jour est un spin-off pour la Xbox 360, Tetris : le grand maître as.

L’entrée la plus récente, Tetris : Le Grand Maître 4 – Les Maîtres du Tour, a été annoncé en 2009, mais a été officiellement annulé l’année suivante. Il refait surface plus tard en 2015 en tant que Le Grand Maître 2015, en raison de l’absence d’accord de licence ; il a été testé au Japon et en Amérique du Nord mais n’a jamais été officiellement publié.

Bien que les plates-formes n’aient pas été annoncées, nous imaginons que Switch sera inclus. Le système de Nintendo ne manque pas de Tetris ces jours-ci, avec Tetris 99, Effet Tetris, Puyo Puyo Tetris (et sa suite) tous déjà disponibles sur la plateforme.