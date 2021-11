Random: The Sakuna: Of Rice And Ruin Nendoroid peut désormais contenir un chat

Image : Pouvez-vous caresser le chien ?

Sakuna: Of Rice And Ruin a été un succès inattendu pour le développeur Edelweiss, se vendant à plus d’un million d’exemplaires et obtenant des croisements avec Story of Seasons, Super Smash Bros. Ultimate et sa propre figurine Nendoroid.

Cette figurine Nendoroid vient de s’améliorer, avec l’ajout d’objets de collection « Long Cat ». Vous savez peut-être déjà que Sakuna peut ramasser des chats et des chiens – en fait, elle peut en ramasser deux à la fois – et parfois, ils le font :

Sakuna: Of Rice and Ruin a des animations inactives uniques tout en tenant le chat, dont l’une voit le chat allonger brièvement son corps avant de revenir en arrière. pic.twitter.com/VZsyVKaDTE— Pouvez-vous caresser le chien ? (@CanYouPetTheDog) 20 novembre 2020

Vous devrez acheter le Long Cat séparément, mais les précommandes sont ouvertes jusqu’au 25 novembre, et cela coûtera 23,94 $ sur le site Web de Good Smile pour les cinq variétés, vous pouvez donc le changer.

Et si ce n’est pas clair, les Long Cats sont compatibles avec la figurine Sakuna, en plus de pouvoir s’accrocher sur le côté de tout ce sur quoi on veut mettre un chat :

Images : Bon sourire

Et maintenant, un message des chats eux-mêmes :

« miaou miaou miaou miaou miaou miaou »

Excellent. Merci les chats.

Ajouterez-vous le Long Cat à votre précommande Sakuna ? Dites le nous dans les commentaires!