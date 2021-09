Random: Tonight’s Direct est également le 132e anniversaire de Nintendo

Image : Eckhard Pecher

Où étiez-vous lorsque vous avez découvert pour la première fois que Nintendo était plus vieux que la saleté ? Et, soyez honnête : vous êtes-vous dit : « Je suis presque sûr que les Victoriens n’avaient pas de Game Boys » ?

Juste pour être sûr que nous sommes tous sur la même longueur d’onde : Nintendo a été fondée en 1889 en tant que société de cartes à jouer, fabriquant des cartes Hanafuda pour la population japonaise. Ils ont également pris des produits et des décisions commerciales plutôt terribles et bizarres dans les années 60 et 70, y compris des « hôtels d’amour » et du riz instantané.

Avance rapide dans les années 80, et le Game & Watch et le système de divertissement Nintendo ont marqué un tournant majeur dans les affaires de Nintendo et leur succès, et – eh bien, le reste appartient à l’histoire.

La NES est un petit bébé par rapport à Nintendo elles-mêmes (Image: Nintendo Life)

Tout cela signifie qu’aujourd’hui, le 23 septembre, marque la 132e année d’existence de Nintendo, même si cette existence a passablement évolué depuis 1889.

Bien qu’il soit peu probable que Nintendo fasse quelque chose de grand pour célébrer – ils ont oublié l’anniversaire de Link, et ils ont tiré sur Mario derrière l’arrière de la grange à la fin de son anniversaire – ce serait bien de voir une petite reconnaissance de leur héritage. Peut-être aurons-nous de nouvelles cartes Hanafuda sur My Nintendo ? Et, attendez, quel est le cadeau traditionnel pour le 132e anniversaire ? Nous espérons que ce sont des jeux Game Boy.

Laissez vos souhaits d’anniversaire dans les commentaires, mais n’oubliez pas qu’ils ne se réaliseront que si vous soufflez les bougies !