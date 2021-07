Random: Zelda: Breath Of The Wild Player bat le jeu sans marcher au même endroit Deux fois

Comment traceriez-vous votre itinéraire à travers Hyrule ? (Image : @everestpipkin)

Au cours de ses quatre années et un peu, Zelda: Breath of the Wild est resté un jeu toujours populaire grâce à son gameplay merveilleux, ses secrets et problèmes apparemment sans fin, et sa variété de possibilités de speedrun. Pour le streamer Twitch Everest Pipkin, une façon de garder la magie en vie impliquait une course particulièrement intrigante dans laquelle ils ne pouvaient jamais traverser leur propre piste.

Pipkin, qui diffuse sous le nom d’evereverest, s’est lancé dans cette quête pour la première fois en novembre de l’année dernière. L’objectif était d’utiliser le mode Hero’s Path du jeu – qui suit chaque pas que Link fait et met en évidence son parcours sur la carte – pour surveiller chaque pas et ne jamais marcher sur un endroit qui avait déjà été exploré. Pipkin l’a décrit comme “un voyage fastidieux, en spirale et en arrière qui me forcera à emprunter des chemins de plus en plus byzantins à travers le monde”.

Parlant de la course sur Twitter, Pipkin révèle qu’ils pensaient au départ que le défi consisterait à économiser très souvent et à trouver le meilleur itinéraire pour faire chaque ville et tour dans l’ordre (plutôt que de simplement partir pour Ganon dès le départ, un auto-imposé règle signifiait que toutes les tours Sheikah devaient également être atteintes). Il s’avère que la façon dont le jeu enregistre a gâché tout cela :

ENCORE PIRE, il trace parfois une ligne entre l’endroit où vous avez quitté et l’endroit où vous avez chargé. Et si vous mourez ou économisez dans les airs ou dans l’eau, cela vous placera à la dernière place où vous vous êtes tenu. (je me rends compte très tôt que je ne pouvais pas simplement sauver mon chemin vers la victoire) pic.twitter.com/ogfpdFdbVt – everest (@everestpipkin) 15 juillet 2021

Le problème suivant qui s’est posé était le fait que la carte est, bien sûr, affichée en 2D ; le sentier Hero’s Path ne tient pas compte des différences de verticalité, ce qui signifie qu’il était trop possible de traverser accidentellement le chemin à une hauteur entièrement différente (le premier redémarrage de Pipkin s’est produit parce qu’ils sont entrés par la porte d’entrée du Temple du Temps, mais bientôt devait également visiter le toit du temple, qui est le même endroit sur la carte).

De plus en plus de problèmes similaires sont apparus au fur et à mesure que le jeu avançait, et à la fin, la course a pris huit mois et six redémarrages, ainsi que “d’innombrables moments de terreur alors qu’il commençait à pleuvoir”. Voici à quoi ressemblait la carte une fois terminée :

Image : @everestpipkin

L’intégralité de la course, répartie sur de nombreuses heures, peut être revue sur YouTube si cela vous intéresse. De même, ce fil Twitter passe en revue toutes les bosses intéressantes sur la route menant à l’achèvement. Félicitations, Everest, et bravo pour votre patience si extraordinaire !