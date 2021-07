Random: Zelda: Breath Of The Wild Player partage un montage de combat hypnotisant

On fait le truc cool de s’éloigner des explosions quand on joue aussi… Ahem. (Image : Peco)

Zelda: Breath of the Wild présente un certain nombre d’ennemis terrifiants – les Gardiens et leur faisceau lumineux de malheur vous font courir pour votre vie au début du jeu, et juste au moment où vous les affrontez, vous avez alors le centaure mortel- comme Lynel à gérer. Le pauvre Link a vraiment du pain sur la planche.

Pour certains joueurs, y compris l’utilisateur de YouTube Peco, Guardians et Lynels ne sont que des jouets avec lesquels on peut jouer, humilier et absolument anéantir. La vidéo ci-dessous est un montage de séquences de combat qu’ils ont enregistrées, et même si la plupart d’entre nous seraient assez satisfaits après avoir simplement battu les ennemis les plus coriaces du jeu, vous verrez que Peco prend les choses à un tout autre niveau.

Vous êtes sur le point de voir des Gardiens être jetés comme des frisbees, un moment où Link est assis directement sous un Lynel, le provoquant dans une attaque qu’il ne peut tout simplement pas réussir, et même un moment où Link (ou Peco, devrions-nous dire ), provoque une destruction totale avant de s’éloigner d’une explosion à la hollywoodienne. Cette vidéo a tout.

Impressionnant, hein ? Si seulement nous pouvions rassembler seulement 1% des compétences de Peco.

Faites-nous savoir si vous pouvez réaliser des mouvements comme celui-ci dans les commentaires. Nous pourrions même vous croire.