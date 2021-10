Randonnée cigarette CE SOIR : la taxe sur le tabac de Sunak entre en jeu alors que les fumeurs en ressentent le pincement | Politique | Nouvelles

Avec le budget, les fumeurs seront confrontés à une hausse des prix des cigarettes. Cette hausse fera grimper le prix de 20 cigarettes à 13,60 £.

Avant son annonce aux Communes, le paquet de cigarettes le plus cher s’élevait à 12,73 £.

À l’autre extrémité du spectre, les 20 packs les moins chers devraient augmenter de 66p, passant de 9,10 £ à 9,73 £.

Quant à un sac de tabac de 30 g, il augmentera de 8,14 £ à 9,02 £.

Les utilisateurs de Twitter sont divisés sur la décision du gouvernement d’appliquer la taxe sur le tabac.

Cal a estimé que la décision de mettre en œuvre la taxe était une bonne idée.

Ils ont tweeté: « Bien, les fumeurs sont un drain pour le NHS. »

Liam Tustin pensait que les fumeurs devraient en fait être remerciés plutôt que pénalisés.

Ils ont tweeté : « Les recettes fiscales des taxes sur le tabac au Royaume-Uni s’élevaient à environ 9,96 milliards de livres sterling.

LIRE LA SUITE: Les Britanniques applaudissent alors que Macron est humilié par l’accord de Truss

« Ce gouvernement est vraiment sans cœur.

William Eddleston a plaisanté: «Les fumeurs ne sont pas un fardeau pour le NHS.

«Non seulement ils paient d’énormes sommes d’impôt en plus, mais les 10 dernières années de la vie de quiconque sont les plus coûteuses pour le NHS.

« Les fumeurs meurent en moyenne 10 ans plus tôt, ce qui permet d’économiser des sommes considérables et de ne pas toucher 10 ans de retraite et d’autres avantages. »

Simon Clark, directeur du groupe de fumeurs Forest, a déclaré : « Le gouvernement doit cesser d’armer les taxes dans la guerre contre le tabagisme.

« La majorité des fumeurs viennent de milieux défavorisés.

« Beaucoup ont souffert financièrement de la pandémie et ne devraient pas avoir à faire face à une nouvelle augmentation du coût du tabac à un moment où ils peuvent le moins se le permettre. »