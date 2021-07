Randonnées DA : augmentation de la consommation de Rs 1 lakh crore en magasin ; La rémunération mensuelle du personnel du gouvernement augmentera jusqu’à Rs 30 000

Actuellement, il y a environ 48,3 lakh employés du gouvernement de l’Union et 65,3 lakh retraités. Les augmentations DA/DR sont conformes à la formule acceptée, basée sur les recommandations de la 7e Commission centrale des salaires.

Dans une impulsion potentielle à la consommation avant la saison des festivals, les employés et les retraités du gouvernement de l’Union verront probablement leurs émoluments augmenter à compter du 1er juillet, grâce à une forte augmentation probable de l’allocation de cherté (DA) et de l’allégement de la cherté (DR). Cette décision augmenterait leur salaire mensuel de 3 000 à 30 000 Rs, selon les échelles salariales.

La hausse DA/DR, une accumulation potentielle due au rétablissement de trois versements gelés et du versement de juillet, portera le taux d’allocation DA/DR à environ 30 % par rapport au taux actuel de 17 % du salaire/pension de base, qui varie de 23 000 Rs à niveau d’entrée à Rs 2,25,000 le niveau supérieur.

L’impact budgétaire total de la hausse DA/DR sera d’environ Rs 30 000 crore au cours de l’exercice 22 pour le gouvernement de l’Union. Les États, qui suivent traditionnellement le modèle du gouvernement de l’Union en matière de DA/DR, devraient dépenser environ 60 000 crore de roupies entre eux au cours de l’exercice actuel.

Pour réduire le stress budgétaire après l’épidémie de Covid-19, les augmentations des DA pour le personnel de l’administration centrale et des DR pour les retraités, comme recommandé par la 7e Commission des salaires, ont été gelées pour la période comprise entre janvier 2020 et juin 2021. En conséquence, le Centre a été estimé à économiser 25 000 crores de roupies au cours de l’exercice 21. Les États devaient économiser 55 000 crores de Rs supplémentaires entre eux au cours de l’exercice 21, portant les économies totales pour le budget du gouvernement général au cours de l’exercice 21 à 80 000 crore de Rs considérables. Une autre économie de Rs 40 000 crore était attendue pour le Centre et les États en avril-juin FY22 (y compris les cotisations de mars payées en avril).

L’allocation de cherté fait partie du salaire des employés du gouvernement et des retraités et est conçue pour compenser l’impact de l’inflation. Les tarifs bonifiés avec effet au 1er juillet seront payés avant Dussehra (15 octobre) avec des arriérés de deux-trois mois, laissant une somme conséquente entre les mains des salariés pour faire des folies sur la consommation. La consommation du temps des festivals donne généralement un coup de pouce à la croissance économique et à la perception des recettes fiscales.

Séparément, le gouvernement engagerait également des dépenses supplémentaires car les taux améliorés DA/DR seront également applicables sur l’allocation de logement et les indemnités de transport, mais il est difficile d’arriver à une estimation exacte car elle n’est pas utilisée par tous les employés.

« Au fur et à mesure que la décision de débloquer la future tranche de DA et DR due à partir du 1er juillet 2021, est prise par le gouvernement, les taux de DA et DR à compter du 1er janvier 2020, juillet 2020 et 1er janvier 2021 , sera restauré de manière prospective et sera intégré au taux révisé cumulatif à compter du 1er juillet 2021 », avait déclaré le ministère des Finances dans un mémorandum du bureau le 23 avril 2020.

