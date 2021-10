Randy Bachman a perdu une guitare il y a 40 ans – ces détectives l’ont trouvée

Le guitariste canadien Randy Bachman a perdu une guitare il y a plus de 40 ans. Un détective d’Internet l’a trouvé au Japon.

Bachman est surtout connu pour son travail avec Bachman-Turner Overdrive et The Guess Who. Il dit qu’une rare guitare Gretsch lui a été volée dans un hôtel Holiday Inn de Toronto en 1976 – et il pensait qu’il ne la reverrait plus jamais. Bachman dit qu’il a pleuré la nuit où la guitare a été volée. Il a économisé 400 $ pour l’acheter à l’âge de 18 ans, gagnant de l’argent en lavant des voitures et en tondant les pelouses.

« Une partie de moi était perdue », a déclaré Bachman à CNN, décrivant la nuit où la guitare a été volée. « C’est il y a bien longtemps, donc économiser les 400 dollars était une grosse, grosse affaire. » La guitare a disparu pendant plus de 40 ans avant que le détective Internet William Long ne l’aide à la retrouver.

Long dit qu’il a passé son temps libre à chercher la guitare pendant que sa femme fait des puzzles en ligne. Il a commencé par regarder des centaines de photos de guitares oranges 1957 Gretsch et 6120 Chet Atkins. Bientôt, il a pu suivre l’instrument jusqu’à un magasin de guitares de Tokyo et enfin vers un musicien spécifique.

« [Long] J’ai trouvé un gars nommé Takeshi au Japon qui jouait ma Gretsch il y a quelques jours de Noël – il jouait, je pense, Rockin’ Around the Christmas Tree dans une boîte de nuit de Tokyo », a déclaré Bachman dans une vidéo récente. Long a contacté Bachman pour lui dire qu’il avait trouvé la guitare, et la belle-fille de Bachman a pu traduire entre Bachman et Takeshi.

En échange de la Gretsch de Bachman, l’artiste japonais a demandé une autre guitare identique. Bachman a pu en localiser une et ils prévoient d’échanger les guitares une fois les restrictions COVID-19 levées.

« Takeshi est mon frère », a déclaré Bachman à CNN. « Je ne peux même pas lui parler parce qu’il est japonais, il ne me comprend pas, mais quand nous jouons de la guitare ensemble sur Zoom, il y a cette connexion. »