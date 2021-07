Randy Blythe de Lamb Of God dit “Il est enfin temps” pour lui d’écrire son deuxième livre

AGNEAU DE DIEU leader Randy Blythe dit qu’il est sur le point de commencer à écrire son deuxième livre.

Blythe, dont les mémoires de 2015, “Dark Days: Un Mémoire”, concentré sur son calvaire dans une prison de République tchèque et son acquittement ultérieur, a révélé ses plans pour un livre de suivi dans un Instagram poste plus tôt dans la journée (jeudi 8 juillet).

La chanteuse de 50 ans a écrit : “Cela fait six ans depuis mon 1er livre, Jours sombres, sortit de. J’ai été un peu occupé mais je ne peux plus déconner – il est enfin temps d’en écrire un nouveau. La proposition est faite, les éditeurs l’ont acceptée, & le contrat est conclu & envoyé par la poste.

“Merde, ça veut dire que je dois vraiment écrire ce truc ! Tout ce que je dirai c’est : A) c’est un autre livre de non-fiction, & B) Je viens de passer plus de deux semaines complètement consumé par l’écriture de l’introduction flippante. 2 296 mots sur 15 jours- ce n’est pas beaucoup, mais je veux que ce soit JUSTE. De plus, je ne fais qu’étirer les vieux muscles, me remettre en forme pour le long terme brutal qui nous attend. Le levage créatif soutenu nécessaire pour écrire un livre rend écrire les paroles d’un album ressemble à de la peinture au doigt d’âge préscolaire. De plus, si ce que vous faites tourne à la merde, vous ne pouvez pas blâmer le reste de votre groupe. (désolé les gars)

“La plupart des livres sur l’écriture sont des conneries, des collections d'”exercices” inutiles de personnes qui n’ont vendu aucun autre livre (je devrais le savoir, j’en ai acheté la plupart.) Aucun livre sur terre ne vous transformera. dans un bon écrivain. Il n’y a pas de pilule magique. Tout comme jouer de la musique, prendre des photos ou poursuivre tout autre effort créatif – la SEULE façon de savoir si vous êtes bon est de LE FAIRE. Vous devez écrire, et le plus dur une partie de l’écriture consiste à s’asseoir pour le faire, puis à répéter ce processus jour après jour. Il existe un livre qui peut vous aider à commencer à le faire. “La guerre de l’art” par @steven_pressfield. Ce livre (et ses autres livres) m’a permis d’écrire mon dernier livre, et il m’aidera à traverser celui-ci, bon sang. Comme mon ami l’écrivain Brian Pulido m’a dit quand il m’a donné un exemplaire “C’est comme la hache d’un pompier quand tu es coincé dans une maison qui brûle autour de toi.” Je ne me souviens même plus combien de fois j’ai déjà lu ce livre. Je le lis à nouveau maintenant.

“Si vous voulez essayer d’être un écrivain (ou poursuivre toute sorte d’art) mais que vous êtes trop intimidé pour commencer, ACHETEZ CE LIVRE. Je ne peux pas le recommander assez fortement. Lisez-le. Faites ce qu’il dit. tes fesses sur la chaise et écris – tu finiras par découvrir si tu es bon.

“Bravo à tous les écrivains là-bas, je vous encourage tous!”

En 2012, Blythe a été arrêté en République tchèque et accusé d’homicide involontaire coupable pour avoir prétendument poussé un fan de 19 ans hors de la scène lors d’un spectacle deux ans auparavant et avoir causé des blessures qui ont entraîné la mort du fan. Blythe a passé 37 jours dans une prison de Prague avant d’être finalement déclaré non coupable en 2013.

Blythel’expérience de la prison a inspiré deux chansons sur AGNEAU DE DIEUl’album de 2015 “VII : Sturm Und Drang”: “512”, l’un de ses trois numéros de cellule de prison, et “Encore des échos”, écrit alors qu’il était dans la prison de Pankrac, une installation délabrée construite dans les années 1880 qui avait été utilisée pour les exécutions par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela l’a également amené à écrire ce qui précède “Jours sombres”, dans lequel il partageait publiquement pour la première fois toute sa version de l’histoire.

AGNEAU DE DIEUtournée aux États-Unis avec MEGADETH, TRIVIUM et EN FEU débutera le mois prochain. “La tournée métal de l’année” devait initialement avoir lieu l’année dernière, mais a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus.

Produit par Pays vivant, la tournée reprogrammée débutera désormais le vendredi 20 août à Austin, au Texas, et touchera 26 autres villes avant de se terminer à Québec, Québec, Canada, le samedi 2 octobre.

Sorti en avril via Records d’explosion nucléaire, AGNEAU DE DIEU‘s “Vivre à Richmond, Virginie” comprend une version live de l’album éponyme avec deux pistes bonus, ainsi qu’un DVD qui présente le premier des AGNEAU DE DIEUles deux événements de diffusion en direct ultra-réussis de septembre 2020, dans lesquels le groupe s’est produit “Agneau de Dieu” en entier, plus un rappel de quatre chansons dont “Se ruiner”, “Prestataire”, “512”, et la première représentation en direct de “La mort de nous”, une chanson plus récente que le groupe a écrite et enregistrée en quarantaine pour le “Bill & Ted affrontent la musique” film et bande son. Le DVD comprend une nouvelle version du réalisateur avec du matériel bonus.

“Agneau de Dieu” est sorti en juin 2020 via Records épiques aux États-Unis et Records d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi de “VII : Sturm Und Drang” marqué AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements de Art-Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet 2019 en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

“Agneau de Dieu” a été enregistré avec le producteur de longue date Josh Wilbur (CORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM) et comprend des apparitions spéciales de Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT).