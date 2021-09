Randy Blythe de Lamb Of God en tournée pendant une pandémie: “Nous essayons juste de survivre à cette chose”

AGNEAU DE DIEU leader Randy Blythe a parlé à Fusion de Détroit WRIF radio sur ce que ça a été de reprendre la route dans le cadre de “La tournée métal de l’année” avec MEGADETH, TRIVIUM et LA HAINE RACE. “C’est génial”, a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Cela fait depuis le 14 février 2020 que nous avons joué un spectacle, et c’était le seul spectacle que nous avons joué en 2020, et nous n’avions pas tourné depuis deux ans. C’est génial. C’est une période intéressante.”

Selon Blythe, ne pas pouvoir jouer en live en 2020 était une expérience “bizarre”. “Parce que nous avons sorti un disque qui est sorti l’été dernier – il y a un peu plus d’un an; je crois qu’il est sorti en juin 2020”, a-t-il déclaré. “Et nous tournons tellement, qu’immédiatement, ce n’était pas, comme, ‘Oh mon Dieu. Je dois retourner sur scène.’ Je le fais depuis 27 ans ou peu importe avec ce groupe seul. Mais c’était bizarre dans la mesure où nous avons sorti un album et nous ne pouvions pas partir en tournée pour le soutenir et jouer de nouvelles chansons, et cela semblait être un élément énorme. de ma vie a été supprimée. C’est ainsi que j’ai vécu toute ma vie d’adulte : vous écrivez, enregistrez, sortez un disque, puis vous sortez et jouez des chansons dessus. C’était donc très étrange.

Cela dit, “Je ne peux pas me plaindre, parce que beaucoup de gens ont perdu des entreprises, des emplois, des gens sont morts et tout ça”, Excité clarifié. “Je ne vais pas me plaindre de ne pas pouvoir jouer un spectacle de rock and roll alors que d’autres personnes ont fait face à des conséquences bien plus graves.”

Excité a également parlé de la façon dont lui et ses compagnons de groupe font face aux complexités et aux dépenses liées aux spectacles en direct – y compris la navigation dans un patchwork de protocoles de sécurité qui varient selon la ville et le lieu – au milieu des inquiétudes concernant la résurgence des cas de COVID-19.

“Mec, nous essayons juste de survivre à cette chose”, a-t-il dit. “C’est une période folle. Nous essayons de rester en bonne santé, de rester dans la bulle et de traverser cette tournée… C’est étrange de ne pas traîner avec les autres groupes – nous ne traînons pas avec d’autres groupes dans leurs bus ou dans leurs loges. Nous sommes ici avec LA HAINE RACE, qui, ils sont de la famille pour nous ; leur chanteur, Jamey [Jasta], est l’un de mes meilleurs amis. Et nous parlons par SMS en tournée. Et nous parlons par SMS à la maison tout le temps. Mais c’est bizarre. Son bus est juste à côté du mien, et on ne se voit guère. Donc, il y a un peu de ça – la camaraderie normale que vous ressentez lors d’une tournée et les manigances dans lesquelles vous vous lancez et simplement traîner et faire des farces les uns aux autres, toutes ces autres conneries, c’est absent. Mais nous essayons tous de nous adapter et de surmonter et de faire ce que nous devons pendant cette période étrange et étrange pour donner aux gens un spectacle rock.”

AGNEAU DE DIEU est en tournée pour soutenir son dernier album éponyme, sorti via Records épiques aux États-Unis et Records d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi de “VII : Sturm Und Drang” marqué AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements de Art-Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet 2019 en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

“Agneau de Dieu” a été enregistré avec le producteur de longue date Josh Wilbur (CORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM) et comprend des apparitions spéciales de Jamey Jasta et Chuck Billy (TESTAMENT).



