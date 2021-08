Randy Blythe de Lamb Of God exhorte les fans à se faire vacciner et à porter des masques

AGNEAU DE DIEU leader Randy Blythe a exhorté tous les fans à venir voir son groupe jouer sur “La tournée métal de l’année” se faire vacciner contre la COVID-19 et porter un masque.

AGNEAU DE DIEUtournée avec MEGADETH, TRIVIUM et LA HAINE RACE doit débuter ce soir (vendredi 20 août) à Austin, au Texas. Ce sera AGNEAU DE DIEUpremière apparition en direct de devant un public depuis la sortie de son album éponyme en juin 2020.

Plus tôt aujourd’hui, Blythe a pris son Instagram d’écrire le message suivant : “Ce soir, c’est la 1ère nuit de notre tournée avec @Megadeth, @Triviumband et @Hatebreedofficial. La tournée après la tournée est annulée/reprogrammée parce que quelqu’un a été testé positif pour COVID, avec certaines personnes que je connais personnellement qui tombent TRÈS malades. Par conséquent, nous allons faire de notre mieux pour maintenir #thebubble afin que nous puissions passer à travers cet enculé (cela signifie une politique stricte de NO GUESTS BACKSTAGE – ZERO exception, alors ne vous embêtez pas à me demander.) Nous porterons des masques dans les coulisses, pas traîner dans les bus d’autres groupes, etc. Bienvenue au #NOFUNTOUR2021.

“Ce sont des moments étranges, mais comme l’a dit Hunter S. Thompson: ‘Quand les choses deviennent étranges, le pro de l’étrange devient.’

“Au fait, nous n’avons pas de jours de maladie ici, alors épargnez-moi les conneries” c’est juste une mauvaise grippe “. ” Une mauvaise grippe ” ne fonctionne pas pour un chanteur, d’accord ? système immunitaire fort – en plus de 25 ans, j’ai annulé précisément UN spectacle en raison d’une maladie (intoxication alimentaire à Vegas – chier et vomir violemment en même temps), et je ne veux pas commencer maintenant.

“Sur cette note, si vous venez à un spectacle, si j’étais vous, je serais A) vacciné, & B) porterais un putain de masque. Ce sont des spectacles en plein air, et alors que la science nous dit que la transmission en extérieur est beaucoup moins probablement, j’irais toujours avec mieux vaut prévenir que guérir. Si vous pensez que les vaccins et les masques sont un non-sens, je n’ai aucun intérêt à discuter avec vous. Bonne chance à vous, et je veux dire que 100% – Je souhaite la maladie à PERSONNE.

“Avant de devenir sobre, je le faisais joyeusement : héroïne, cocaïne, crystal meth, Oxycontin, Xanax, Percocet, Vicodin, LSD, ecstasy, barbituriques, PCP, champignons, weed, opium, morphine, fentanyl, un tas d’autres trucs bizarres I n’avait aucune idée de ce que c’était, et bien sûr – des quantités d’alcool IMPODÉES.

“Inutile de dire que je n’ai pas peur d’un vaccin.

“Si vous êtes sur la clôture, vous vous demandez ‘Hmmm… dois-je apporter un masque au spectacle?’ mon conseil est… OUI. Est-ce qu’il fera chaud et inconfortable ? Probablement. Est-ce faisable ? Certainement. Si mon vieux cul peut voler en hurlant à travers la scène pendant plus d’une heure avec des explosions de feu géantes qui se déclenchent tout autour de moi, vous pouvez porter un masque pendant quelques heures pour vous aider à vous protéger et à protéger les autres.

“PSA terminé. Amusez-vous et restez en sécurité, vous tous.”

Ticketmaster, qui propose toujours des billets pour le spectacle d’Austin, inclut un avertissement COVID-19 pour les acheteurs de billets : « Un risque inhérent d’exposition au COVID-19 existe dans n’importe quel endroit où les gens se rassemblent. COVID-19 est une maladie extrêmement contagieuse qui peut entraîner à une maladie grave et à la mort. Vous assumez tous les risques, dangers et dangers découlant de ou liés de quelque manière que ce soit au risque de contracter le COVID-19 ou toute autre maladie ou maladie transmissible, ou une bactérie, un virus ou un autre agent pathogène capable de provoquer un maladie ou maladie transmissible, qu’elle se produise avant, pendant ou après l’événement, quelle qu’en soit la cause ou le contrat, et renonce volontairement à toutes les réclamations et réclamations potentielles contre Ticketmaster, Pays vivant, les fournisseurs d’événements et leurs sociétés affiliées concernant ces risques. »