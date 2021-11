Randy Blythe de Lamb Of God partage des «informations pratiques» concernant la sécurité des foules après la tragédie d’Astroworld

AGNEAU DE DIEU leader Randy Blythe a partagé certaines de ce qu’il a appelé des « informations pratiques » concernant la sécurité des concerts à la suite de l’afflux tragique de la foule lors d’un Travis Scott performance à Houston plus tôt dans le mois.

Le 5 novembre du rappeur à son Astromonde l’événement a fait neuf morts et plusieurs autres se sont battus pour leur vie. Depuis lors, des dizaines de poursuites ont été déposées et de nombreuses questions restent sans réponse sur ce qui s’est mal passé.

Blythe, qui a passé cinq semaines dans une prison tchèque il y a près de dix ans après avoir été arrêté et inculpé d’homicide involontaire pour avoir prétendument poussé un fan de 19 ans hors de la scène lors d’un spectacle, s’est adressé au Astromonde tragédie alors qu’il se préparait à se produire samedi (13 novembre) au Bienvenue à Rockville festival à Daytona Beach, en Floride, devant 40 000 fans attendus.

Dans un message à son Instagram, Excité a écrit: « Ce soir, mon groupe @lambofgod jouera devant des milliers de personnes au festival @welcometorockville en Floride. À la lumière des décès au Astromonde Fest à Houston, je poste quelques infos pratiques. Je ne vais pas rétroactivement fauteuil quarterback l’ensemble Astromonde chose – il suffit de dire que BEAUCOUP de merde ont mal tourné à bien des égards. Cependant, JE CROIS QUE LE BUCK S’ARRÊTE FINALEMENT AVEC LA PERSONNE TENANT LE MICRO – toute personne qui connaît mon histoire sait que j’ai une expérience personnelle très triste de ne pas arrêter une émission incontrôlable – c’est quelque chose que je porterai avec moi dans ma tombe. Être porte-parole pour des émissions plus sûres est à la fois ma responsabilité en tant qu’homme bon et l’accomplissement d’une promesse face à face que j’ai faite à la famille d’un fan décédé. ALORS A CETTE FIN :

« #1) D’après mon expérience personnelle, je peux dire que du point de vue de l’interprète sur scène lors d’un grand festival, il peut être TRÈS DIFFICILE de dire si quelque chose s’est mal passé dans le public – le bruit de la musique, le rugissement de la foule, les lumières sur votre visage, les milliers de personnes qui bougent en même temps, il est très difficile de déterminer s’il y a un problème ou si les gens s’amusent simplement.

« Si quelqu’un est blessé, criez ‘ARRÊTEZ LE SPECTACLE !’ au groupe sur scène ne fonctionne pas vraiment, car à moins que tout le public ne chante ça, ça va juste se fondre dans tout le bruit.

« Agiter frénétiquement les mains en l’air n’aide pas vraiment non plus – cela ressemble juste à plus de mouvement dans une mer de mouvement.

« Qu’est-ce qui aide le public à faire savoir à un artiste que quelque chose ne va pas dans la foule ?

« UN SIGNAL. Voici 2 signaux que j’ai personnellement vus de la scène qui m’ont fait savoir que quelqu’un a été blessé dans la foule. Nous avons ensuite ARRÊTÉ COMPLÈTEMENT le spectacle jusqu’à ce que cette personne puisse être retirée :

« A) les bras tenus en « x » au-dessus de votre tête (photo 1). C’est un signal assez universel qui signifie STOP.

« B) le signal ‘time-out’ (image 2- bouts des doigts d’une main transpercés dans la paume de l’autre)

« Quand j’ai vu plusieurs personnes faire ces signaux dans une foule ensemble, ça a l’air DIFFÉRENT que tout le monde, et j’ai su que quelque chose n’allait pas.

« #2) si quelqu’un tombe, ramassez-le. C’est ainsi que NOUS procédons dans NOTRE COMMUNAUTÉ.

« Nuff a dit. »

Blythe a passé 37 jours dans une prison de Prague avant d’être finalement déclaré non coupable en 2013. Son expérience en prison a inspiré deux chansons sur AGNEAU DE DIEUl’album de 2015 « VII : Sturm Und Drang »: « 512 », l’un de ses trois numéros de cellule de prison, et « Encore des échos », écrit alors qu’il était dans la prison de Pankrac, une installation délabrée construite dans les années 1880 qui avait été utilisée pour les exécutions par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela l’a également conduit à écrire ses mémoires de 2015, « Dark Days: Un Mémoire », dans lequel il partageait publiquement pour la première fois toute sa version de l’histoire.



