Randy Blythe de Lamb Of God: Pourquoi je crois en la science des vaccins Covid 19

Lors d’une apparition sur TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn‘s « Pas de putain de regrets avec Robb Flynn » Podcast, AGNEAU DE DIEU leader Randy Blythe a élaboré sur son récent post Instagram où il a exhorté tout le monde à venir voir AGNEAU DE DIEU effectuer pour se faire vacciner contre le COVID-19 et porter un masque.

« Je crois en la putain de science » Excité dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Et j’ai des amis qui sont des médecins, des scientifiques et des infirmières, et ce sont des gens que je vais écouter – pas quelqu’un sur les réseaux sociaux, pas un autre musicien, pas une tête qui parle. CNN, Fox News, États-Unis aujourd’hui, PBS; rien de tout ça. Je parle à mes amis qui sont des biologistes moléculaires, des immunologistes, des médecins urgentistes, et j’ai des amis qui sont des infirmières, dont l’une travaille dans un service COVID – et quelqu’un de très proche de moi. Ce ne sont pas les copains du cousin germain des voisins de mes amis [saying], ‘J’ai entendu ceci ou cela ou l’autre’; ce sont des gens qui sont mes amis à qui je parle directement. Ils sont, comme, ‘C’est réel. C’est la science. Ce sont les données. C’est ce que je vois. Ce sont les gens que je vois mourir. Alors je vais écouter mes amis parce qu’ils sont beaucoup plus intelligents que moi.

« Pour moi, tout le monde doit faire ses propres recherches, je suppose », a-t-il déclaré en riant. « Ma recherche consiste à parler à des amis qui ont passé des années de leur vie à poursuivre des études qui leur ont coûté des milliers et des milliers de dollars, ou qui ont consacré leur vie au service des autres dans la profession médicale. Et c’est ce que ces personnes me disent Donc je n’ai pas à filtrer toutes ces données, toutes ces différentes sources médiatiques, je parle juste à mes amis. « Tu es vacciné ? ‘Oui.’ « Parlez-moi de ce vaccin. Parlez-moi de la technologie. » Et j’ai eu ces conversations.

« Quand le vaccin est sorti très rapidement, comparativement, comme n’importe qui d’autre, je me suis dit : ‘Eh bien, c’est rapide' » Excité admis. « Mais ensuite certains de mes amis m’ont expliqué: ‘C’est une vieille technologie. Ils travaillent là-dessus depuis 15 putains d’années. Ce n’est pas nouveau. Alors arrêtez avec ça.’ Et aussi, ce n’est pas seulement la poussée d’un Américain ou d’un pays ou d’une entreprise ; c’est un effort international massif pour préparer ce vaccin – différents prêts – pour la distribution.

« J’ai un ami qui travaille dans le renseignement – du renseignement de très haut niveau – et l’un de ses travaux en ce moment est d’aider à COVAX, qui est la branche internationale de distribution des vaccins. Et il [was] parler à un de ses collègues de COVAX, et c’était juste, comme, c’est très frustrant avec certains endroits où le vaccin est disponible et les gens ne veulent pas le prendre, et il y a des pays qui le demandent.

« Tout cela mis à part, pour moi, comme je l’ai dit, il s’agit de parler à mes amis et de me dire: » Quel est le problème avec ça? « » Blythe ajoutée. « Parce que ce sont des gens en qui j’ai confiance, et ils sont beaucoup plus intelligents que moi… Alors je vais les écouter – je vais juste. »

AGNEAU DE DIEUtournée avec MEGADETH, TRIVIUM et LA HAINE RACE a débuté le 20 août à Austin, au Texas. Il a marqué AGNEAU DE DIEULa première série de spectacles de depuis la sortie de son album éponyme en juin 2020.

Selon les données de la Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes, 77% des Américains âgés de 12 ans et plus ont été au moins partiellement vaccinés contre le coronavirus, tandis que 67% sont entièrement vaccinés.

Plus de 724 000 personnes sont mortes du coronavirus aux États-Unis

Dr Arturo Casadevall, président de microbiologie moléculaire et d’immunologie à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a déclaré CNBC que les vaccins COVID-19 « sont extrêmement sûrs », notant que les risques d’effets secondaires des vaccins sont nettement inférieurs aux risques pour la santé posés par le virus. « COVID, en revanche, est mortel, imprévisible. »

Les personnes complètement vaccinées sont cinq fois moins susceptibles d’être infectées par la maladie, 10 fois moins susceptibles d’être hospitalisées et 11 fois moins susceptibles de mourir à cause du virus que celles qui ne sont pas vaccinées.