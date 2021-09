Randy Blythe de Lamb Of God rejoint Gojira sur scène au Knotfest Iowa (vidéo)

AGNEAU DE DIEU‘s Randy Blythe rejoint les métallurgistes progressistes français GOJIRA sur scène le samedi 25 septembre à Knotfest Iowa au National Balloon Classic Field à Indianola, Iowa pour interpréter la chanson “Colonne vertébrale”. Des séquences vidéo filmées par des fans de son apparition peuvent être vues ci-dessous.

La première Knotfest Iowa depuis le NŒUD COULANTL’année inaugurale de l’événement organisé en 2012 aurait réuni 30 000 fans.

Plus tôt cette année, Blythe loué GOJIRAle septième LP studio de , “Courage”, à Marteau en métal magazine, affirmant que « réussit à réaliser ce que très peu d’albums de métal font : sans sacrifier une seule once de lourdeur époustouflante ». Il a ajouté que GOJIRA a une fois de plus « relevé la barre qui définit ce genre ».

Blythe, qui a précédemment déclaré avoir « soutenu publiquement [GOJIRA] dès la seconde où je les ai entendus pour la première fois”, a co-écrit et est apparu sur la piste “Adoration pour personne” au GOJIRAl’album de 2008 “Le chemin de toute chair”.

“Courage” entré Panneau d’affichage‘s Top Albums chart au n ° 1, tout en revendiquant également la place n ° 1 sur Panneau d’affichageLes meilleurs albums actuels, les albums rock actuels et les albums de musique hard actuels correspondent. La sortie a également marqué un début de carrière sur le Billboard 200 pour GOJIRA, arrivant au n ° 12, avec plusieurs positions de palmarès en carrière et des débuts dans le Top 10 dans des pays du monde entier, notamment : la France (n ° 2), le Royaume-Uni (n ° 6), l’Australie (n ° 3), l’Allemagne (n ° .8), la Belgique (n° 2), les Pays-Bas (n° 4), le Danemark (n° 3), le Portugal (n° 4), la Finlande (n° 2) et la Norvège (n° 10).



