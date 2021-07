Randy Blythe de Lamb Of God se félicite du retrait de la statue confédérée au centre de la manifestation meurtrière de 2017

AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe a salué le retrait de la statue qui a déclenché la mortelle « Unir la droite » il y a quatre ans à Charlottesville, en Virginie, affirmant que le but de la chute de la statue n’était pas “d’effacer l’histoire” mais d’en fournir une représentation plus précise.

La statue du général confédéré Robert E. Lee a été enlevé samedi, tout comme la statue d’un autre général confédéré, Stonewall Jackson, qui se trouvait à proximité, bien que les bases en pierre des deux statues restent pour l’instant.

Tous les deux Lee et Jackson étaient des propriétaires d’esclaves qui se sont battus contre l’abolition de l’esclavage pendant la guerre de Sécession. Leurs statues seront désormais entreposées.

Le dimanche (11 juillet), Blythe pris à son Instagram d’écrire : « Hier matin, je suis allé à Charlottesville, en Virginie, avec un ami pour prendre des photos de l’enlèvement des statues de Robert E. Lee & Stonewall Jackson, mais quand nous sommes arrivés Lee était déjà parti, et nous avons à peine attrapé Jackson en train d’être emporté. Je suis resté là à regarder le socle vide Lee s’est tenu debout et a repensé à 2017, lorsqu’un néo-nazi de 20 ans est venu ici de l’Ohio pour rejoindre un groupe d’autres personnes remplies de haine, des personnes qui ont défilé avec des torches dans cette ville endormie en scandant « Les Juifs ne nous remplaceront pas !’ criant la langue du Reich, du fascisme, du Führer, des machines à tuer mécanisées d’Auschwitz. Ce jeune homme trompé était tellement rempli de haine qu’il a conduit sa voiture à toute vitesse dans une foule de personnes, blessant 35 personnes et tuant une fille de Virginie de 32 ans. Cet homme ne sortira jamais de prison, condamné à perpétuité + 419 ans. Heather Heyer est morte et partie, et elle ne sentira plus jamais le soleil sur son visage. Pour quelle raison? Un stupide morceau de métal et de pierre ? Parce que les autres n’ont pas la même couleur de peau ? Je ne comprendrai jamais cette façon de penser.

“Les gens disent ‘Vous ne pouvez pas effacer l’histoire en démontant ces statues.’ Ils ont raison, mais ce n’est pas le but de ces statues qui tombent – personne n’essaie d’oublier l’histoire du tout – ils s’efforcent d’en faire un récit précis. Et une bien meilleure source d’instruction que les statues sont de véritables lettres de l’époque. Nous pouvons et devons apprendre de ces écrits, voici donc quelques citations des lettres d’un homme qui était très opposé à ces monuments, refusant catégoriquement d’avoir quoi que ce soit à voir avec eux après la fin de la guerre civile :

« En ce qui concerne l’érection d’un monument tel qu’il est envisagé, ma conviction est que, si reconnaissante qu’elle soit aux sentiments du Sud, la tentative … aurait pour effet … de continuer, sinon d’ajouter à , les difficultés dans lesquelles travaillent les gens du Sud. – Robert E. Lee

« Je pense qu’il est plus sage de ne pas garder ouverts les plaies de la guerre mais de suivre l’exemple de ces nations qui se sont efforcées d’effacer les marques de la guerre civile, de s’engager à oublier les sentiments engendrés. » – Robert E. Lee

“Faites attention à l’histoire.”

Le débat concernant les monuments confédérés se polarise dans les villes du pays depuis de nombreuses années. ExcitéLa ville natale de Richmond et les communautés de tout le pays sont confrontées à la crise du racisme qui afflige notre pays depuis des générations.

La campagne de suppression la plus récente s’est concentrée sur Lee monument a commencé en 2016 et a conduit à la violence susmentionnée “Unir la droite” rassemblement lorsque des groupes de suprémacistes blancs et de néonazis sont descendus à Charlottesville pour protester contre les efforts visant à retirer les monuments aux infâmes chefs militaires du XIXe siècle.

Au moins 160 symboles honorant la Confédération ont été supprimés en 2020, dont 94 monuments.