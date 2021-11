Randy Orton bat un record incroyable

Randy Orton est l’une des plus grandes superstars de la WWE de sa génération et sera sûrement l’un des meilleurs de l’industrie du divertissement sportif. L’héritage du lutteur professionnel de 41 ans s’approfondira dimanche, alors qu’il s’apprête à battre un incroyable record de la WWE. Comme il l’a révélé sur Twitter, une fois qu’il montera sur le ring aux côtés de son partenaire par équipe, Riddle, pour affronter les Usos dans un match champions contre champions, il deviendra le lutteur avec le plus d’apparitions dans l’événement WWE PPV.

« Je n’ai jamais été du genre à conserver des records ou des statistiques tout au long de ma carrière », a tweeté Orton vendredi. « Au début, c’était risible de considérer dans ma profession que vous aviez des » victoires « et des » défaites « . Vous n’en parleriez certainement pas, avec les garçons beaucoup moins de fans. Mais j’ai la chance d’avoir des fans (et des amis ) qui ont fait exactement cela, ont conservé mes statistiques. Pas seulement des victoires et des défaites, mais presque tout ce à quoi vous pouvez penser ! J’ai appris que demain à Survivor Series, j’établirai un nouveau record pour la plupart des matchs PPV par n’importe qui dans L’histoire de la WWE. »

Il a ajouté: « La nuit suivante sur RAW par coïncidence, si j’ai un match, j’aurai eu plus de matchs sur RAW que n’importe qui dans l’histoire. J’ai vu ça en ligne, je l’ai vérifié, et c’est vrai… un peu difficile à croire, car j’ai l’impression que je n’ai commencé à OVW qu’hier. Je veux juste prendre une minute… à la lumière de ces « statistiques », et que tous ceux qui m’ont déjà soutenu de quelque manière que ce soit sachent que je suis reconnaissant. Je sais aussi avec tous de mon cœur que je n’aurais pas pu le faire sans toi. Passons maintenant à ma 15e série Survivor… le temps passe vite, n’est-ce pas ? »

La base de données Internet Wrestling confirme la statistique PPV, Orton étant actuellement à égalité avec Kane avec 176 apparitions. (Le nombre de Kane comprend apparemment le travail du lutteur Glenn Jacobs en tant qu’Isaac Yankem DDS et le faux Diesel, ce qui rend la réalisation d’Orton encore plus impressionnante.) Il a déjà éclipsé les totaux de Undertaker (174), Triple H (173), John Cena (163), Chris Jericho (144) et Paul Wight alias Big Show (142).

La statistique RAW n’est peut-être pas tout à fait correcte, car IWD répertorie Kane comme ayant 436 correspondances avec les 431 d’Orton. Cependant, si vous retirez le travail de Jacobs sous des personnages non-Kane, Orton serait en avance. Quoi qu’il en soit, il est devant Jericho (420), Triple H (377), Cena (373), Wight (331) et Sheamus (326). Et l’actuel champion par équipe de Raw Tag va plus que probablement dépasser ces 436 dans les semaines à venir.