Randy Orton révèle ce que Riddle a fait pour le faire “ le détester ” dans la vraie vie lors de leur première rencontre à la WWE

La récente alliance de Randy Orton et Riddle sur RAW s’avère être l’une des meilleures choses de la série.

RK-Bro, comme ils ont rapidement été nommés, semble être l’une des célèbres équipes d’étiquettes de couple impair de la WWE alors qu’Orton a du mal à faire face au comportement décontracté du jeune Riddle.

Randy Orton et Riddle se sont bien amusés jusqu’à présent

Des rapports ont récemment circulé selon lesquels Orton était à l’origine censé continuer à se quereller avec The Fiend sortant de WrestleMania 37, mais les plans ont changé au cours du week-end de la série et le 14 fois champion du monde a fini par travailler avec Riddle.

La WWE a semblé exaucer son souhait et les fans sont maintenant enthousiasmés par les possibilités entre les deux. Cependant, lors d’une conversation avec le Hall of Famer de la WWE Kurt Angle sur son podcast de l’émission The Kurt Angle, Orton a expliqué qu’il n’aimait pas du tout Riddle lorsqu’il l’a rencontré pour la première fois.

«Je pense que Riddle a surpassé la plupart de sa petite classe de NXT qui a surgi au cours de la dernière année. Beaucoup de ces gars vont bien.

«Le plus drôle avec Riddle, quand je l’ai rencontré pour la première fois, nous étions à Miami et tout le vestiaire était à Miami. Alors maintenant, notre vestiaire, qui n’est pas le plus grand, est maintenant rempli de gars de NXT qui ne travaillent pas dans la série, mais vous savez, dans le domaine de la lutte, vous apportez votre équipement au spectacle. «Vous êtes toujours prêt, frère!

Randy Orton et Riddle semblent devenir lentement amis

«Alors vous avez tous ces gars de NXT avec toutes leurs merdes qui occupent tout l’espace dans les vestiaires. Donc moi, surtout en tant que vétérinaire, je suis dans le coin depuis un moment. Je vois ça et j’ai déjà du mal pour ces gars-là.

«Cela n’aide pas que quand je passe devant Matt Riddle et que ma branche d’olivier était essentiellement moi en train de regarder Matt et j’ai juste dit ‘Oh, il est là! Le voilà.’ Juste une sorte de brise-glace s’attendant peut-être à un ‘Oh, hey Randy. Je m’appelle Matt, ravi de vous rencontrer.

«Mais à la place, Matt à peine, avec ses yeux injectés de sang, m’a jeté un coup d’œil et il a continué à marcher. Je me souviens avoir pensé “cette mère *****!”

«Donc pendant un bon moment, je n’ai pas aimé Matt Riddle et c’était à cause de ce petit scénario. Un petit incident et ce n’était même pas un incident, mais je l’ai pris comme un manque de respect. Quand vous revenez là-bas et que vous êtes tout nouveau et que personne ne vous connaît, vous voulez vous présenter.

Randy Orton et Riddle sont déjà connus sous le nom de RK-Bro

«Nous sommes un groupe de frères. Je dois te faire confiance avec mon corps dans cet anneau et toi pareil. Tu dois me faire confiance. Nous devrions probablement faire une introduction à un moment donné, tirer un peu de la merde!

De retour à Matt Riddle, j’aime le gars maintenant. Je suis dans le vestiaire avec lui depuis environ un an maintenant.

«J’étais là quand il y a quelques semaines quand il a oublié son verbiage en direct sur RAW et s’est enfui sur son scooter quand il a fait son truc avec Asuka à l’arrière. Tout le monde était comme “Oh, c’est génial!” ou «Oh, il a oublié ses mots» – c’était l’une des meilleures conneries que j’aie jamais vues.

«Son personnage dans les coulisses, le ‘tout est cool’ et la nature décousue de ses promos, ça marche. Parce que dans le ring, il va. Il me rappelle toi [Kurt Angle]. Ce mec peut tout faire.

WWE

Orton espère donner un peu de frottement à Riddle sur son chemin vers le sommet

«Il se brise le cul dans cet anneau. Certains des matchs qu’il a eu avec Sheamus, et ce n’est pas mon style de match que j’aime avoir, mais les matchs de Riddle / Sheamus que j’ai vus ont été incroyables. Je pense qu’il va très bien réussir. Il va bien faire comme toi, Kurt.

Avoir quelqu’un comme Randy Orton dans votre coin n’est pas du tout un mauvais début et si cette équipe d’étiquettes se transforme finalement en une querelle, cela pourrait devenir une star pour Riddle.