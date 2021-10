Randy Quaid, partisan de Trump enragé, est à la mode et Twitter est exclu, « MAGA peut le garder ! »

De la même manière que les personnes qui sont descendues sur le Capitole le 6 janvier n’étaient pas du genre que vous vous attendriez à trouver à enseigner dans votre lycée local, à retirer votre vésicule biliaire ou à défendre UPS dans un accident de voiture qui a blessé plusieurs personnes, on ne s’attend pas exactement à ce que les célébrités vraiment normales, bien élevées et véritablement stables à Hollywood soient des supporters de MAGA.

La seule exception pourrait être Tom Selleck, mais si quelqu’un a vu Tom dans autre chose qu’une publicité ces derniers temps, nous serions fascinés d’entendre sur quoi il travaille. [Editor’s Note: The writer isn’t aware of the show Blue Bloods, which is actually quite good!] La seule vraie célébrité dans une publicité est cette femme dans les publicités AT&T, mais nous allons avoir des ennuis si nous commençons à emprunter cette voie. Vous ne pouvez pas être une « star » si vous ne faites que des publicités, à l’exception de l’AT… peu importe.

Randy Quaid est un grand Trumper et aussi proche que nous pouvons le dire, il est tendance à cause d’un seul tweet, et c’est étrange, nous vous prévenons. Mais cela a certainement déclenché un feu de graisse qui effraie les petits oiseaux bleus qui volent partout. Twitter pourrait brûler au sol :

L’Amérique a besoin de plus de Tom Selleck et Randy Quaid et de moins de Tom Hanks et Leonardo DiCaprio. – Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) 20 octobre 2021

Bien évidemment, Tom Hanks et Leonardo DiCaprio sont assez libéraux, très libéraux. Tom Hanks est peut-être le plus bel acteur d’Hollywood, ayant été marié à une femme merveilleuse pour toujours (la marque d’un homme bon, ou au moins une marque), et Leonardo DiCaprio aurait peut-être donné plus d’argent à une œuvre caritative que tout autre acteur de Hollywood. Nous l’admettons, Léo – de toute évidence, il commence avec le plus gros chaton sur lequel puiser des fonds, donc… mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas généreux.

Alors pourquoi le fff voudrions-nous plus de Tom Sellecks et Randy F’ing Quaids que Tom Hanks et Leo ? Eh bien, Internet a tenté d’aborder ce sujet :

Genre, êtes-vous pour SERIOUS ?? Connaissez-vous même les antécédents juridiques de Randy Quaid, mais je me souviens du nombre d’escrocs et de criminels en politique et je suppose que je ne devrais pas être surpris. — 🌈💗💛💙 (@meeksachu) 22 octobre 2021

Personne, et je veux dire PERSONNE, n’a besoin de plus de Randy Quaid. https://t.co/XqbVY3wn13 – Lenny (@DimeStoreNinja) 21 octobre 2021

Randy Quaid ? MDR. Quelle photo préférez-vous ? pic.twitter.com/7j6uafhusl – Tombolas (@FNole) 22 octobre 2021

Wow. Tom Hanks et Leo ou Randy Quaid, Tom Selleck et Scott Baio (ajoutés pour essayer de le rendre même à moitié juste) ?😂😂 pic.twitter.com/Wb2cSpNtLW – Bigcorbin (@bigcorbin) 22 octobre 2021

Ce que je pense quand je vois la tendance de Randy Quaid : pic.twitter.com/P6inApfq9A – Mari LYN™️🇺🇸🇵🇷🇲🇽 (@BoricuaMXMari) 22 octobre 2021

Randy Quaid pic.twitter.com/mbit5CKwyh – BR a reçu son rappel Covid et son vaccin contre la grippe (@BRisvaccinated) le 22 octobre 2021

L’Amérique a besoin de plus de gens comme Randy Quaid, qui est plus fou qu’un rat de merde, que Leonardo DiCaprio, qui travaille sans relâche pour des causes environnementales et des œuvres caritatives, et est, à tous égards, un être humain formidable. Jfc 🤦‍♂️ https://t.co/w9Lj7m8U6B – Paul 🍎 (@HeathenOnEarth_) 22 octobre 2021

Moins Randy Quaid et plus Betty White. — Je suis comme une photocopieuse. Même merde, jour différent (@MaryCMarr1) 21 octobre 2021

Le même Randy Quaid qui a fraudé un aubergiste, squatté illégalement dans une maison qu’il n’a pas fait, évasion fiscale, et s’est enfui au Canada. Ce Randy Quaid ? pic.twitter.com/CDupRBynnU — Il n’y a pas de Dan, seulement Zuul (@iamdanlevey) 22 octobre 2021

Sans plaisanter du tout, je pensais que Randy Quaid était le vieil homme de Duck Dynasty. – Faith Back Rub (@FaithRubPol) 23 octobre 2021

Oui, ce Randy, Quaid. Oui.

Oui.

