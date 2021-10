Rang de certificat de vaccin Covid-19 au Royaume-Uni: le haut-commissariat britannique dit qu’il “s’engage avec l’Inde” pour reconnaître son document de preuve de jab

in

La National Health Authority (NHA) a mis à jour la certification pour la rendre conforme aux spécifications détaillées dans la documentation numérique de l’OMS sur les certificats Covid-19

Le Royaume-Uni a récemment annoncé qu’il continuerait à s’engager avec l’Inde pour étendre la reconnaissance de son certificat de vaccin Covid-19 après que l’Inde a décidé d’imposer des mesures de quarantaine réciproques aux ressortissants britanniques arrivant en Inde. L’Inde a récemment rendu obligatoire pour les ressortissants britanniques arrivant de Grande-Bretagne de se soumettre à une quarantaine de 10 jours à partir du 4 octobre, car le Royaume-Uni ne reconnaissait pas le vaccin Covishield et imposait des restrictions strictes aux voyageurs indiens.

Le porte-parole du haut-commissariat britannique a déclaré à l’ANI que la Grande-Bretagne s’engageait avec le gouvernement indien sur une coopération technique pour étendre la reconnaissance britannique des certificats de vaccin aux personnes qui ont été vaccinées par un organisme de santé publique compétent en Inde. Le porte-parole a en outre informé que le Royaume-Uni avait vu une augmentation de plus de 30% des visas d’étudiant cette année et de nombreux touristes et hommes d’affaires en provenance d’Inde et qu’ils s’efforçaient de faciliter les voyages pendant la pandémie.

Le mois dernier, l’Inde a mis en garde le Royaume-Uni contre des actions réciproques pour sa décision discriminatoire de reconnaître le vaccin AstraZeneca Covid-19 pour Covishield. Les nouvelles normes de voyage britanniques et indiennes entrent en vigueur à partir du 4 octobre et des sources ont révélé à l’Indian Express que si le Royaume-Uni révoque ses restrictions sur les voyageurs indiens au cours du week-end, New Delhi rendra également la pareille.

Après que les autorités britanniques ont fait part de leurs préoccupations concernant le certificat de vaccin Covid-9 de l’Inde, l’Autorité nationale de la santé a mis à jour la certification pour la rendre conforme à la documentation numérique des certificats Covid-19 de l’OMS. Désormais, la personne vaccinée verra que la date de naissance de la personne est indiquée sur son certificat de vaccination.

