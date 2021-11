Rang de compétence BSF: l’Assemblée du Pendjab adopte une résolution contre l’ordre du Centre, la qualifiant d’insulte à la police d’État

L’Assemblée du Pendjab a adopté à l’unanimité une résolution contre la décision du Centre d’étendre la juridiction de la BSF à une ceinture de 50 km le long de la frontière internationale de l’État, a déclaré CM Charanjit Singh Channi.

L’Assemblée du Pendjab a adopté aujourd’hui une résolution contre l’ordonnance du Centre étendant la juridiction de la Force de sécurité des frontières de 15 km à 50 km. Qualifiant l’ordre d’insulte à la police d’État, la résolution adoptée par l’assemblée d’État a également demandé son retrait. La résolution rejetant l’ordre du Centre a été adoptée à l’unanimité plus tôt dans la journée, car les deux députés du BJP n’étaient pas présents dans la maison. La résolution a été proposée par le député CM du Pendjab Sukhjinder Singh Randhawa lors d’une session spéciale de l’Assemblée législative.

Qualifiant l’ordre du Centre d’attaque contre la structure fédérale, Randhawa a déclaré que les membres de la Chambre devraient rencontrer le Premier ministre Narendra Modi à ce sujet.

« L’Assemblée du Pendjab a adopté à l’unanimité une résolution contre la décision du Centre d’étendre la juridiction du BSF à une ceinture de 50 km le long de la frontière internationale de l’État. Nous nous engageons à protéger le Pendjab et, si nécessaire, nous contacterons la Cour suprême dans cette affaire », a déclaré CM Charanjit Singh Channi.

Le Centre a modifié la loi BSF le mois dernier pour autoriser les forces de sécurité à effectuer des perquisitions, des saisies et des arrestations dans un rayon de 50 km, au lieu des 15 km existants, à partir de la frontière internationale du Pendjab, de l’Assam et du Bengale occidental.

Selon le PTI, la résolution déclarait : « La police du Pendjab est une force patriotique unique qui a énormément contribué au maintien de l’unité et de l’intégrité du pays. Conformément à la Constitution de l’Inde, le maintien de l’ordre public relève de la responsabilité du gouvernement de l’État et, à cette fin, le gouvernement du Pendjab est pleinement compétent….La décision d’étendre la juridiction de la Force de sécurité des frontières (BSF) de 15 km à 50 km par le gouvernement de l’Union est une expression de méfiance envers la police d’État et le peuple du Pendjab. C’est aussi leur insulte.

La résolution a également déclaré que la situation de l’ordre public au Pendjab est totalement sous contrôle et que le gouvernement central aurait dû consulter l’État avant de prendre une décision aussi importante.

