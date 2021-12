Rang de compétence BSF: le Pendjab déplace la Cour suprême contre l’ordonnance du Centre et allègue un « empiétement » sur les pouvoirs de l’État

La plainte a été déposée en vertu de l’article 131 de la Constitution, en vertu de laquelle la Cour suprême a compétence d’origine pour traiter tout différend entre le Centre et un État.

Le gouvernement du Pendjab a déplacé samedi la Cour suprême contre la décision du Centre d’étendre la juridiction de BSF de 15 km à 50 km dans les États frontaliers du Pendjab, du Bengale occidental et de l’Assam.

La plainte a été déposée en vertu de l’article 131 de la Constitution, en vertu de laquelle la Cour suprême a compétence d’origine pour traiter tout différend entre le Centre et un État. La poursuite a été inscrite vendredi devant le registraire, qui a envoyé un avis au Centre par l’intermédiaire du procureur général, demandant qu’une réponse soit déposée dans les 28 jours, après quoi l’affaire sera inscrite.

Le gouvernement de l’État, dans son plaidoyer, a soutenu que l’effet de la notification datée du 11 octobre 2021, est qu’« elle équivaut à un empiétement sur les pouvoirs et le rôle de l’État plaignant du Pendjab par le Centre, dans la mesure où plus de 80 pour cent des districts frontaliers, toutes les grandes villes, y compris tous les chefs-lieux de district du Pendjab se trouvaient dans un rayon de 50 km de la frontière internationale indo-pakistanaise ».

Le plaidoyer alléguait en outre que le Centre n’avait pas consulté le gouvernement de l’État avant de rendre l’ordonnance.

Le chef du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, a félicité le gouvernement de l’État en déclarant que « la lutte pour conserver les principes inscrits dans la constitution afin de conserver la structure fédérale et l’autonomie des États a commencé ».

Le Centre avait modifié en octobre la loi BSF pour autoriser les gardes-frontières à effectuer des recherches, des saisies et des arrestations dans un rayon de 50 km, contre 15 km actuellement, à partir de la frontière internationale du Pendjab, du Bengale occidental et de l’Assam.

Le gouvernement de l’État dirigé par Charanjit Singh Channi avait adopté le mois dernier une résolution contre la décision du Centre et avait demandé son retrait tout en la qualifiant d' »insulte » à la police de l’État. Alors que le gouvernement du Bengale occidental s’est opposé à cette décision, il a déclaré qu’il ne contesterait pas la décision. En revanche, l’extension des pouvoirs de BSF a été saluée par le gouvernement de l’Assam.

