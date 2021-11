Rang de juridiction BSF: pourquoi le Pendjab n’a-t-il pas contesté la notification en SC, demande Manish Tewari du Congrès

Manish Tewari a demandé pourquoi le gouvernement dirigé par Charanjit Singh Channi n’avait pas contesté la notification du gouvernement central sur BSF devant la Cour suprême.

Le chef du Congrès, Manish Tewari, a critiqué lundi le gouvernement du Pendjab dirigé par son parti au sujet de la décision du Centre d’étendre la juridiction du BSF dans l’État, demandant pourquoi le gouvernement dirigé par Charanjit Singh Channi n’avait pas contesté la notification du gouvernement central devant la Cour suprême.

«Pourquoi le gouvernement du Pendjab n’a-t-il pas contesté la notification du BSF en vertu de l’article 131 du CS ? Est-ce que son opposition est un simple signe politique ou le gouvernement du Pendjab est-il sérieux au sujet de la protection du fédéralisme », a déclaré Tewari à l’agence de presse ANI lorsqu’on lui a demandé son tweet sur la question.

Plus tôt dans la journée, il a fait part de la même préoccupation sur Twitter. « Cela fait près d’un mois maintenant, le gouvernement central par notification a étendu le mandat opérationnel de @BSF_India au Pendjab à 50 kilomètres.Pourquoi jusqu’à présent, la notification n’a pas été contestée par @PunjabGovtIndia en vertu de l’article 131 de la Cour suprême de l’Inde. L’opposition à cela est-elle purement symbolique ? » il a écrit.

Cela fait près d’un mois maintenant, le gouvernement central par notification a étendu le mandat opérationnel de @BSF_India au Pendjab à 50 kilomètres.Pourquoi jusqu’à présent, la notification n’a pas été contestée par @PunjabGovtIndia en vertu de l’article 131 de la Cour suprême de l’Inde

L’opposition est-elle purement symbolique ? pic.twitter.com/aYbwmgujii – Manish Tewari (@ManishTewari) 8 novembre 2021

Le gouvernement central a récemment modifié la loi BSF pour autoriser les gardes-frontières à effectuer des fouilles, des saisies et des arrestations dans un rayon de 50 km, au lieu des 15 km existants, à partir de la frontière internationale du Pendjab, du Bengale occidental et de l’Assam.

Une session spéciale de l’Assemblée du Pendjab doit être convoquée aujourd’hui pour rejeter la notification du Centre étendant la juridiction de BSF. Le ministre en chef Channi s’était opposé avec véhémence à cette décision, la qualifiant d' »attaque directe contre le fédéralisme ».

Tewari, l’un des membres du G-23 qui a écrit l’année dernière la lettre explosive à la chef du parti Sonia Gandhi exigeant des changements organisationnels radicaux, avait allégué le mois dernier qu’il y avait « le chaos et l’anarchie » au Congrès du Pendjab.

Il a également qualifié le comité dirigé par Mallikarjun Kharge de « grave erreur de jugement ». Sonia Gandhi avait formé le comité de trois membres en mai pour trouver une solution à la crise au Pendjab.

