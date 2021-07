Rang des expatriés: les Britanniques ont demandé une augmentation des retraites “Reste ferme Boris” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Boris Johnson “doit intensifier ses efforts pour les expatriés britanniques”, selon un expert

Et beaucoup se sont demandé pourquoi les personnes ne vivant pas en Grande-Bretagne devraient être autorisées à voter aux élections de Westminster en premier lieu. La dispute a éclaté après que la Campagne pour mettre fin aux pensions gelées a affirmé que plus de 500 000 expatriés britanniques ont vu leurs paiements gelés au niveau où ils étaient lorsqu’ils ont quitté le Royaume-Uni ou lorsqu’ils ont pris leur retraite s’ils vivaient déjà à l’étranger.

Alors pourquoi les contribuables devraient-ils payer pour ceux qui ne vivent plus ici ? Lecteur Express.co.uk

Une enquête menée par l’organisation auprès de 2 400 retraités a suggéré que neuf sur dix ne voteraient pas, ou étaient peu susceptibles de voter, pour un parti qui ne s’était pas engagé à dégeler les retraites, 93 % déclarant qu’ils soutiendraient tout parti qui le ferait.

Cependant, leurs demandes n’ont pas réussi à couper la glace avec les lecteurs, dont beaucoup pensaient que leurs arguments étaient fondamentalement erronés.

L’un d’eux a déclaré : « Ils ne vivent plus dans ce pays, ils soutiennent les économies étrangères.

« Ils obtiennent le taux pour lequel ils ont payé. Les augmentations sont payées par ceux qui travaillent actuellement au Royaume-Uni. Alors pourquoi les contribuables devraient-ils payer pour ceux qui ne vivent plus ici ? »

Boris Johnson a été invité à “rester ferme” (Image: GETTY)

La baronne Altmann exhorte le gouvernement à reconsidérer sa politique (Image: GETTY)

Un autre a ajouté : “N’oubliez pas que la plupart des retraités paient encore des impôts ici au Royaume-Uni, mais que ces expatriés ne paient rien.”

Un troisième a suggéré que le gel était inévitable dans les circonstances, expliquant : « Ils sont allés à l’étranger sachant bien que s’ils le faisaient, leurs retraites seraient gelées. Leur choix.

De même, un autre a observé : « Les expatriés n’ajoutent rien à l’économie britannique, il semble donc raisonnable qu’elle ne soit pas indexée.

Le lecteur d’Express.co.uk, Terry Hughes, a commenté : « Cela a toujours été le cas. Des membres de ma famille ont vécu à l’étranger pendant des décennies et sont allés y vivre en sachant que leurs retraites seraient gelées. Vous ne pouvez pas faire chanter un gouvernement en sachant que c’était votre choix.

Boris Johnson est invité à dégeler les retraites des expatriés (Image: GETTY)

Un autre a suggéré que le Premier ministre devait montrer sa séquence impitoyable en déclarant: “Ils ont quitté le Royaume-Uni, alors non, Boris reste ferme.”

D’autres se sont demandé sur quelle base les expatriés devraient s’attendre à avoir leur mot à dire dans la politique britannique en premier lieu.

Un lecteur a posté : « Je dois avouer être perplexe quant à la raison pour laquelle les personnes qui choisissent de vivre ailleurs devraient avoir le droit de voter aux élections britanniques ?

Un autre a déclaré : « De toute façon, ils ne devraient pas être autorisés à voter lors d’une élection.

Un bar d’expatriés en Espagne (Image : GETTY)

L’enquête suggère que les expatriés ne soutiendraient pas un parti qui refuse de dégeler les retraites (Image: GETTY)

“Les Écossais vivant en Angleterre ne seront pas autorisés à voter lors du référendum sur l’indépendance.”

Cependant, tout le monde n’était pas antipathique.

Rick Smith a déclaré : « Si vous avez investi toute votre vie dans la caisse de retraite, pourquoi ne devriez-vous pas bénéficier d’augmentations de retraite si vous déménagez à l’étranger comme tout le monde. En fait, vous coûtez moins cher au pays de ne pas être ici.

« Intimider et arnaquer les vieux si vous me demandez. Faites le tri, Boris.

Expatriés britanniques par pays (Image: GETTY)

Un autre lecteur a ajouté : « Si ces personnes ont travaillé toute leur vie, elles devraient toucher la pension à laquelle elles ont droit et ne pas être volées pour l’endroit où elles choisissent de prendre leur retraite pour… plus de vol à la lumière du jour.

S’exprimant hier, John Duffy, président du Consortium international des retraités britanniques, a déclaré : « Il est indéfendable que les gouvernements successifs aient poursuivi la politique insensible et cruelle des retraites gelées qui prive des centaines de milliers de retraités de la retraite qu’ils ont gagnée et qu’ils méritent.

« Cela montre clairement que les retraités gelés feront entendre notre voix lorsque nous aurons le droit de voter.

“Nous ne voterons pour aucun parti qui refuse de mettre fin à la honte qui voit les retraités gelés traités comme des citoyens de seconde classe.”

Âge de la retraite dans les États membres de l’UE (Image : GETTY)

Pendant ce temps, l’ancienne ministre conservatrice des retraites, la baronne Altmann, a exhorté le gouvernement à reconsidérer la politique de gel des retraites, expliquant : « S’ils retournaient au Royaume-Uni, ils verraient leurs retraites augmenter chaque année et il y a certainement un argument moral et fiscal qu’ils devraient ne pas subir de telles pertes en vivant à l’étranger.

Une porte-parole du ministère du Travail et des Pensions a déclaré : « La politique du gouvernement sur la revalorisation de la pension de l’État britannique pour les bénéficiaires vivant à l’étranger est de longue date depuis plus de 70 ans et nous continuons à augmenter les pensions de l’État à l’étranger là où il y a est une obligation légale de le faire.

« Nous comprenons que les gens déménagent à l’étranger pour de nombreuses raisons et que cela peut avoir un impact sur leurs finances.

“Il y a des informations sur GOV.UK sur l’effet d’un départ à l’étranger sur le droit à la pension d’État britannique.”