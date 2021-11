Rang du barrage de Mullaperiyar : pourquoi un ordre du gouvernement a déclenché une tempête politique au Kerala

Le barrage de Mullaperiyar a été une pomme de discorde entre les gouvernements du Kerala et du Tamil Nadu.

Le gouvernement du Kerala a soumis aujourd’hui sa réponse devant la Cour suprême demandant le réexamen de la courbe de règle préparée par le Tamil Nadu pour calculer le niveau d’eau au barrage de Mullaperiyar. Le gouvernement du Kerala a fait la soumission par le biais d’un affidavit en réponse déposé conformément à l’ordonnance de la Cour suprême du 28 octobre. Le gouvernement du Kerala a également fait valoir que la seule solution permanente pour éliminer la menace éternelle liée à la sécurité du barrage est de construire un nouveau barrage en aval. . Il a affirmé que le nouveau barrage contribuerait également à assurer la sécurité des centaines de milliers de personnes vivant en aval du barrage de Mullaperiyar. Elle a également soutenu qu’un niveau d’eau élevé affectera le réservoir Idukki déjà rempli.

Le barrage de Mullaperiyar a été une pomme de discorde entre les gouvernements du Kerala et du Tamil Nadu. La récente controverse a éclaté au sujet du niveau d’eau du barrage et d’une récente ordonnance du gouvernement du Kerala autorisant le Tamil Nadu à couper des arbres près du barrage.

Hier, le ministre des Ressources en eau du Tamil Nadu, Durai Murugan, a déclaré que le niveau d’eau du barrage de Mullaperiyar serait porté à 142 pieds d’ici le 30 novembre. La Cour suprême de l’Inde avait demandé au gouvernement du Tamil Nadu de maintenir le niveau d’eau du barrage à 142 pieds. Murugan avait précédemment affirmé que l’État augmenterait le niveau de l’eau à 152 pieds après avoir renforcé le bébé barrage.

D’un autre côté, le gouvernement du Kerala a révoqué son ordonnance autorisant le Tamil Nadu à couper 15 arbres pour renforcer le bébé barrage de Mullaperiyar. L’ordre avait créé une tempête politique. Le ministre des forêts de l’État du Kerala, AK Saseendran, avait déclaré que l’autorisation avait été « accordée par erreur ». Il a ajouté que des mesures seront prises contre les responsables concernés.

Alors que le ministre du Kerala a déclaré qu’il n’était pas au courant de la façon dont l’ordre avait été publié, le problème est devenu public après que le député du Tamil Nadu CM Staline a écrit au Kerala CM Pinarayi Vijayan pour le remercier de l’autorisation de couper des arbres près du barrage du bébé dans le réservoir Mullaperiyar. Il y a déjà eu des protestations concernant la décision du Tamil Nadu d’élever le niveau d’eau du barrage.

Hier, l’Assemblée du Kerala a été témoin de scènes bruyantes au cours de l’ordre. L’opposition UDF a demandé une enquête judiciaire sur la question et a organisé un débrayage. Au Tamil Nadu, les partis d’opposition AIADMK et BJP ont également ciblé le DMK au pouvoir sur la question Mullaperiyar.

Le barrage de Mullaperiyar au Kerala a été construit de l’autre côté de la rivière Periyar à la suite du contrat de location du lac Periyar entre Travancore et le secrétaire d’État indien en 1886. La durée du bail est de 999 ans. La construction du barrage a duré huit ans, a fait face à plusieurs défis et a été achevée en 1895. L’approvisionnement en eau du barrage, qui appartient et est exploité par le gouvernement du Tamil Nadu, sert de bouée de sauvetage aux habitants du sud du TN.

Le Kerala et le Tamil Nadu sont à couteaux tirés depuis plus de deux décennies en ce qui concerne le niveau d’eau du barrage vieux de 126 ans. Le gouvernement du Kerala souhaite que le niveau d’eau soit maintenu à 138 pieds et qu’il construise un nouveau barrage tandis que le gouvernement du Tamil Nadu souhaite maintenir le niveau d’eau à 152 pieds, affirmant que le barrage est suffisamment solide pour résister à toute pression.

