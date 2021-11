Rang du titre du prince Harry : une « plainte maussade » « sape la bataille pour la justice » | Royale | Nouvelles

Le prince Harry s’est plaint à la BBC de leur utilisation du terme Megxit, affirmant qu’il était « misogyne » et « créé par un troll ». La BBC a depuis changé le titre de la deuxième partie de leur documentaire, « Les princes et la presse », qui devait initialement utiliser le terme comme titre. Écrivant au sujet de la plainte du prince, la commentatrice royale Judith Woods a déclaré qu’elle « sapait » la lutte contre la misogynie.

Elle a déclaré : « La misogynie est un problème extrêmement grave et désespérément urgent.

« C’est pourquoi les femmes et les filles d’Afghanistan se voient refuser les droits humains universels.

« Pourquoi nos femmes députées sont harcelées et menacées au quotidien.

« Pourquoi certains d’entre nous préfèrent arrêter un chauffeur de bus plutôt que de demander de l’aide à un policier.

« Des arguments perçants et des plaintes maussades au sujet du « Megxit » sapent la bataille en cours pour la justice, un sujet sur lequel cette paire étourdissante de fortune est constamment en train de se plaindre.

Mme Woods a également critiqué le couple pour « avoir utilisé sa plate-forme pour régler des comptes personnels ».

Elle a déclaré: « Ils ont une voix. Ils ont une fondation philanthropique, Archewell.

« Ils ont un contrat alléchant avec Netflix pour se faire entendre sur des sujets qui comptent.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry a déclaré que l’origine du « Megxit » était le Brexit en ligne sur le terme

« Utiliser leur plate-forme pour régler des comptes personnels n’est pas une bonne idée. Ou en effet, je dirais, une bonne idée.

« Leur détermination à qualifier de « sexiste » chaque injure perçue témoigne d’une auto-importance qui pourrait bien jouer avec leurs copains multimillionnaires d’Hollywood de l’autre côté de l’étang, mais ici, à la maison, nous sommes moins sous l’emprise des listes A.

« Un scepticisme sain et un mépris ironique sont l’une des caractéristiques déterminantes de la culture britannique. »

Depuis la plainte du duc de Sussex, la BBC a décidé d’utiliser le terme « Sussexit » à la place pour titrer l’épisode qui se concentre sur les « circonstances entourant la décision des Sussex de se retirer de leurs rôles royaux supérieurs ».

A NE PAS MANQUER :

L’Australie « dépoussière les plans » de la République [REVEAL]

Une entreprise « soulagée » que la Barbade ait quitté le Commonwealth avant le règne de Charles [INSIGHT]

Nigel Farage devrait devenir Premier ministre alors que Boris émettait un avertissement d’horreur [ANALSIS]

Dans son article pour le Telegraph, Mme Woods a également dénoncé le couple royal pour ce qu’elle a appelé un « échec du sens de l’humour princier ».

Elle a déclaré: « Parfois, les gros titres sont vraiment juste un peu amusants; comme ce cliché du sourire mégawatt éblouissant de la future mariée Meghan Markle accompagné du joyeux et désinvolte » Je me fais harceler le matin « ou Megxit pour décrire le départ du couple de ces rives.

« Un néologisme classique qui, crucialement, rime avec Brexit.

« Je ne suis pas sûr qu’il y ait eu autre chose. En fait, je suis assez sûr qu’il n’y en avait pas.

« Mais le sens de l’humour déjà défaillant d’Harry a choisi cette colline pour mourir en insistant sur le fait que le mot même est » misogyne « . »

Elle a ajouté: « Il y a tellement de torts majeurs à faire sur cette planète que je suis abasourdie par le solipsisme sourd et pur dont font preuve deux personnes aussi privilégiées. »

La première partie de « The Princes and the Press » a été diffusée sur BBC2 la semaine dernière.

La deuxième partie sera diffusée ce soir à 21h.

La BBC a approché Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace pour commenter la série, et ils ont fourni la déclaration commune suivante : « Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine.

« Cependant, trop souvent des allégations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »